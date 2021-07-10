Какой могла стать Москва по генплану 1935 года

Анастасия Иванова

01:17 Автор: Дмитрий Литвинов

Постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы» было принято 10 июля 1935 года, то есть ровно 86 лет назад.

Считается, что генплан социалистической реконструкции Москвы был призван всецело подчинить город главному детищу красной столицы — Дворцу Советов. Однако, в своей сути он преследовал более глубокие цели: создать идеологический и градостроительный образ новой Москвы, превратив её в столицу мировой утопии.

Сущность перепланировки Москвы состояла в том, что подавляющее большинство центральных улиц столицы практически исчезало с его лица. Старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению, преимущественно путём сноса «лишних» зданий или кардинальной их перестройки. Многие старинные дома уничтожались или перестраивались до неузнаваемости, некоторые передвигались вглубь дворов, уступив место помпезным гигантам сталинского ампира.

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Генплан утвердил Объединённый пленум МГК ВКП(б) и Моссовета 11 июля 1935 года. Была дана чёткая программа архитектурного оформления города. На первом месте стояли Дворец Советов и Дом Промышленности. За ними следовали здания районных советов, театр Красной Армии, театр имени Мейерхольда, театр имени МОСПС, Ленинская библиотека, Академия Наук, Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, Архитектурная академия, Дом Книги, Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы, районные универмаги.

Осуществление сталинского генплана остановила Великая Отечественная война. Однако часть задуманного реализовать удалось, например, проспект Калинина — магистраль в Москве, существовавшая в 1963-1990-х годах и включавшая нынешние улицы Воздвиженку и Новый Арбат.

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