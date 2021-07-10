Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев и другие на вечерних премьерах
Новый день — новая премьера: сегодня вечером на Каннском кинофестивале представили новые фильмы Самюэля Беншетри и Эмманюэль Берко — "Музыка, которую никто не слышит" (Cette musique ne joue pour personne) и "В течение его жизни" (De Son Vivant). На красной дорожке появились Марион Котийяр, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, Ванесса Паради, Адель Экзаркопулос, Изабель Аджани, Аня Рубик, Тейлор Хилл и другие звезды.
На первой премьере все внимание было приковано к Самюэлю Беншетри и Ванессе Паради: супруги и до пандемии вели закрытый образ жизни, ну а с началом коронавирусных ограничений и повсеместных локдаунов и вовсе пропали с радаров — это был их первый совместный выход в свет за долгое время. Несколькими часами ранее пара также представила фильм — драму о том, как любовь противостоит насилию — на фотоколле.
На второй премьере все взгляды были обращены на 77-летнюю Катрин Денев, которая тоже довольно редко появляется на публике.
Картина рассказывает об умирающем от рака мужчине, его матери (Катрин Денев) и врачах, жизни которых затронула судьба пациента. "Фильм о любви, горе и принятии" — так создатели охарактеризовали работу, ответив, что это также дань уважения медицинской системе и всем работникам, которые были на передовой в прошлом году.
На съемках этой ленты Катрин Денев перенесла инсульт: актрису удалось спасти только потому, что съемки проходили в действующем госпитале, и ей смогли оказать экстренную помощь.