Канны-2021: обсуждаем уличный стиль Тины Кунаки, Натальи Османн, Кьяры Ферраньи и других
На Каннском фестивале жизнь сейчас, кажется, не замирает ни днем, ни ночью! После премьер и вечеринок звезды не отсиживаются в номере, а прогуливаются по набережной или посещают пресс-конференции. Ну а для нас это еще один повод обсудить их наряды — рассматриваем пятничные дневные образы гостей фестиваля.
Эбигейл Бреслин, которая вчера появилась на дорожке в облегающем зеленом платье Dolce & Gabbana, для дневного выхода выбрала более летний фасон свободного кроя. Француженка Клара Лучиани продолжила тренд, начало которому положили ее соотечественницы Софи Марсо и Шарлотта Генсбур, — она появилась в джинсах и нарядной блузке. Ну а за яркие образы с национальным колоритом снова отвечали актрисы из Чада, снявшиеся в фильме Lingui.
Выбирайте любимый образ!
Канны-2021: лучший дневной образ 9 июля
Эбигейл БреслинКьяра ФерраньиНаталья ОсманнТина КунакиКлара ЛучианиДиди СтоунРиане Халил Алио и Ачуак Абакар СулейманиФлака ЛатифиЙе Йе