Канны-2021: обсуждаем уличный стиль Тины Кунаки, Натальи Османн, Кьяры Ферраньи и других

Вадим Карасев

На Каннском фестивале жизнь сейчас, кажется, не замирает ни днем, ни ночью! После премьер и вечеринок звезды не отсиживаются в номере, а прогуливаются по набережной или посещают пресс-конференции. Ну а для нас это еще один повод обсудить их наряды — рассматриваем пятничные дневные образы гостей фестиваля.

Эбигейл Бреслин, которая вчера появилась на дорожке в облегающем зеленом платье Dolce & Gabbana, для дневного выхода выбрала более летний фасон свободного кроя. Француженка Клара Лучиани продолжила тренд, начало которому положили ее соотечественницы Софи Марсо и Шарлотта Генсбур, — она появилась в джинсах и нарядной блузке. Ну а за яркие образы с национальным колоритом снова отвечали актрисы из Чада, снявшиеся в фильме Lingui.

Выбирайте любимый образ!





Эбигейл Бреслин в Oscar de la Renta





Кьяра Ферраньи в Versace





Наталья Османн в Ulyana Sergeenko и с сумкой Dior





Тина Кунаки





Клара Лучиани в Gucci





Диди Стоун





Риане Халил Алио и Ачуак Абакар Сулеймани













Флака Латифи





Канны-2021: лучший дневной образ 9 июля

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