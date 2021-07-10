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Канны-2021: обсуждаем уличный стиль Тины Кунаки, Натальи Османн, Кьяры Ферраньи и других

Канны-2021: обсуждаем уличный стиль Тины Кунаки, Натальи Османн, Кьяры Ферраньи и других

На Каннском фестивале жизнь сейчас, кажется, не замирает ни днем, ни ночью! После премьер и вечеринок звезды не отсиживаются в номере, а прогуливаются по набережной или посещают пресс-конференции. Ну а для нас это еще один повод обсудить их наряды — рассматриваем пятничные дневные образы гостей фестиваля.

Эбигейл Бреслин, которая вчера появилась на дорожке в облегающем зеленом платье Dolce & Gabbana, для дневного выхода выбрала более летний фасон свободного кроя. Француженка Клара Лучиани продолжила тренд, начало которому положили ее соотечественницы Софи Марсо и Шарлотта Генсбур, — она появилась в джинсах и нарядной блузке. Ну а за яркие образы с национальным колоритом снова отвечали актрисы из Чада, снявшиеся в фильме Lingui.

Выбирайте любимый образ!


Эбигейл Бреслин в Oscar de la Renta


Кьяра Ферраньи в Versace


Наталья Османн в Ulyana Sergeenko и с сумкой Dior


Тина Кунаки


Клара Лучиани в Gucci


Диди Стоун


Риане Халил Алио и Ачуак Абакар Сулеймани




Флака Латифи


Йе Йе

Канны-2021: лучший дневной образ 9 июля


Эбигейл БреслинКьяра ФерраньиНаталья ОсманнТина КунакиКлара ЛучианиДиди СтоунРиане Халил Алио и Ачуак Абакар СулейманиФлака ЛатифиЙе Йе
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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