Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон: первый выход герцогини в свет после самоизоляции

Вадим Карасев

Традиционный Уимблдонский турнир подходит к своему завершению. 39-летняя Кейт Миддлтон и 39-летний принц Уильям посетили сегодня одну из заключительных игр соревнований. Они смотрели женский финальный матч между австралийкой Эшли Барти и Каролиной Плисковой, представляющей Чехию.

Это первый выход Кейт после того, как она вынуждена была соблюдать самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. Для публичного выхода она выбрала элегантное платье зеленого цвета, дополнив его белой сумкой и белыми туфлями. Уильям был в летнем костюме синего оттенка и голубой рубашке.

Кейт Миддлтон регулярно посещает Уимблдон в качестве покровителя "Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета", на кортах которого ежегодно и проводится теннисный турнир. Она является патроном клуба с 2016 года.





Кейт Миддлтон

Пока Кейт соблюдала карантин дома, она несколько раз делала ПЦР-тесты, которые оказывались отрицательными. Как говорилось в официальном заявлении Кенсингтонского дворца, герцогиня Кембриджская не испытывала никаких симптомов болезни. Некоторое время назад герцогиня прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Накануне самоизоляции 2 июля Кейт посещала матч в рамках турнира Большого шлема.

Сегодня младшая сестра Кейт Пиппа, страстная фанатка тенниса, тоже побывала на Уимблдонском турнире со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом. После долгого перерыва, связанного сначала с пандемией коронавируса, а затем с рождением дочери, состоялся первый для пары выход в свет.





Кейт Миддлтон и принц Уильям



