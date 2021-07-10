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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон: первый выход герцогини в свет после самоизоляции

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уимблдон: первый выход герцогини в свет после самоизоляции

Традиционный Уимблдонский турнир подходит к своему завершению. 39-летняя Кейт Миддлтон и 39-летний принц Уильям посетили сегодня одну из заключительных игр соревнований. Они смотрели женский финальный матч между австралийкой Эшли Барти и Каролиной Плисковой, представляющей Чехию.

 

 

Это первый выход Кейт после того, как она вынуждена была соблюдать самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. Для публичного выхода она выбрала элегантное платье зеленого цвета, дополнив его белой сумкой и белыми туфлями. Уильям был в летнем костюме синего оттенка и голубой рубашке.

Кейт Миддлтон регулярно посещает Уимблдон в качестве покровителя "Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета", на кортах которого ежегодно и проводится теннисный турнир. Она является патроном клуба с 2016 года.


Кейт Миддлтон

Пока Кейт соблюдала карантин дома, она несколько раз делала ПЦР-тесты, которые оказывались отрицательными. Как говорилось в официальном заявлении Кенсингтонского дворца, герцогиня Кембриджская не испытывала никаких симптомов болезни. Некоторое время назад герцогиня прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Накануне самоизоляции 2 июля Кейт посещала матч в рамках турнира Большого шлема.

Сегодня младшая сестра Кейт Пиппа, страстная фанатка тенниса, тоже побывала на Уимблдонском турнире со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом. После долгого перерыва, связанного сначала с пандемией коронавируса, а затем с рождением дочери, состоялся первый для пары выход в свет.  


Кейт Миддлтон и принц Уильям


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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