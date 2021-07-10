Кузнецова сообщила о возвращении всех российских детей из тюрем Дамаска

Влада Некрасова

13:12 Автор: Юлия Тихонова

Источник: РИА Новости

Все российские дети, которые находились в тюрьмах Дамаска, вернулись в Россию, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Не осталось совсем (российских) детей в тюрьмах Дамаска… Один ребенок у нас остался в приюте Дамаска… Остался только лагерь «Аль-Холь» (в северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасаке на неподконтрольной правительству территории — прим. ред.)… там самая тяжелая ситуация… И мы будем делать все, чтобы вывезти детей скорее. Документы… на следующий вывоз уже отправлены, сейчас ждем обратную связь — сколько детей могут нам отдать в этот раз», — сказала она.

Из Сирии в Россию вернулись 19 детей

По словам омбудсмена, борт Минобороны может забрать сразу всех детей, однако российской стороне их отдают небольшими группами, что значительно затягивает процесс возвращения.

Работа по возвращению в Россию несовершеннолетних граждан, находящихся в Ираке и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в РФ вернули уже более 300 детей.

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