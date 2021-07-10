Лавров назвал условие для вмешательства России в афганский конфликт

Вадим Карасев

Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане, пока военное противостояние происходит в границах государства. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва следит за наступлением боевиков запрещенного в РФ движения "Талибан*" на правительственные силы и обеспокоена возможностью "перелива неприятностей" за пределы афганской границы, в частности на территорию союзного Таджикистана, входящего в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее.

Лавров напомнил, что Россия выступает за выполнение талибами договоренностей, достигнутых при содействии США в феврале 2020 года. "При посредничестве США были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижению договоренности о переходном периоде и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше", — сказал глава МИД РФ, которого цитирует "Интерфакс".

Представители политического офиса "Талибана*" в Катаре в ходе переговоров в Москве заверили российскую сторону в том, что боевики движения не будут создавать угрозу другим странам, входящим в ОДКБ. Один из представителей движения Мохаммад Сохаил Шахин также заявил, что талибы намерены бороться на территории Афганистана со сторонниками группировки "Исламское государство*" (запрещено в России).

"Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы примем все меры, чтобы движения ДАИШ* (ИГ*) никогда не было здесь, на территории Афганистана", — сказал один из руководителей политофиса в Катаре Шахабуддин Делавар.

Он также напомнил, что талибы не брали на себя обязательств не захватывать административные центры в Афганистане. "Это наши внутренние вопросы, они не имеют отношения к содержанию достигнутых соглашений", — прокомментировал представитель "Талибана" захват провинциальных центров боевиками движения. Он добавил, что брать силой столицы всех регионов талибы не планируют.

Как писал Ruposters, ранее Лавров предупредил, что Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности союзников по ОДКБ.

* террористические организации, запрещенные на территории России