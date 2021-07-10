Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Любовь требует от нас максимального внимания и удачи. Астрологи рассказали, как и чем звезды помогут Знакам Зодиака в середине июля. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы преуспеть в амурных делах.

Все мы иногда неправильно поступаем в любовных делах. Ознакомьтесь с наиболее частыми ошибками Знаков Зодиака в отношениях. Посмотрите на себя со стороны, чтобы исправить проблемы, приводящие к расставаниям и одиночеству. Период с 12 по 18 июля астрологи провозгласили неделей становления новых людей — лучших версий нас самих.

Овен

Для того, чтобы удача в любви не покидала Овнов даже в самые неблагоприятные дни, например, 13 июля, им стоит избавиться от плохих воспоминаний одним из пяти полезных способов. Это поможет им стать более оптимистичными и яркими. Не нужно говорить с людьми о том, что может заставить их грустить.

Телец

В привлечении любви и новых знакомств Тельцам поможет специальная медитация. В период с 12 по 18 число первостепенную важность будет играть их настрой. Это самое главное, поскольку люди смогут сразу понять, что рядом с Тельцами они получат заряд позитива. Это будет отличное время для поиска второй половинки.

Близнецы

Не исключено, что в начале недели у Близнецов все пойдет наперекосяк. Это не значит, что нужно гневить судьбу и переставать искать любовь. Стоит уповать на закон притяжения. Возможны случайные встречи, которые изменят абсолютно все. Тем, кто уже в отношениях, лучше посвятить эту субботу второй половинке.

Рак

Звезды на стороне этих людей, поэтому они могут найти новую любовь или укрепить уже существующую. В семье могут происходить ссоры, но при использовании специальных заговоров они не станут перерастать во что-то более опасное. Самое лучшее время для романтики — выходные.

Лев

Первое, о чем стоит задуматься Львам, — очищение кармы. Нужно попросить прощения у тех, кого они обидели, и стараться совершать больше добрых дел. За это звезды подарят Львам удачу в любви, помогут им найти вторую половинку или укрепить отношения, созданные ранее. Вселенная будет щедра ко Львам.

Дева

У одиноких Дев ожидаются внезапные знакомства. Разговор с лицами противоположного пола может начаться в любом месте, в любое время. Нужно быть готовыми к флирту и романтическому общению. В такие моменты не помешает воспользоваться тремя способами привлечения удачи. Астрологи советуют Девам быть собой.

Весы

У Весов на этой неделе будет очень развита эмпатия, что может быть опасным. Да, эти люди станут лучше понимать окружающих, легче определять хороших и плохих людей, что будет полезным в любви. Однако умение чувствовать чужое настроение может их расстроить, заставить переживать чужой негатив, грусть.

Скорпион

Скорпионы будут баловнями судьбы. Всем, кто находится в поисках любви, звезды и планеты помогут легче заводить новые знакомства. Перед началом новых отношений лучше проверить любовную совместимость, потому что далеко не все люди подходят на роль идеального спутника.

Стрелец

Стрельцам можно будет начать новую жизнь, изменить свое отношение к любви. К счастью их приведет умение анализировать свои прошлые поступки. Начинается очень важный период, в который любовные риски могут привести Стрельцов к большим проблемам. Этим людям стоит быть осторожнее.

Козерог

Козероги на этой неделе могут очень сильно уставать из-за работы и различных неурядиц. Медитация для снятия усталости поможет им вернуться в строй и преуспеть в любовной сфере. Появится желание и возможность для романтики, знакомств, флирта. Важно не перегружать себя делами.

Водолей

Водолеям в период с 12 по 18 июля стоит как можно меньше общаться со Знаками Зодиака с негативной энергией. Такие люди могут порождать в их сознании неуверенность, которая в любовной сфере равноценна досрочному проигрышу. Сложные любовные решения лучше принимать в одиночку.

Рыбы

Звезды и планеты пробудят в Рыбах Анахату — сердечную чакру любви. Представители данного Знака, по мнению астрологов, станут на этой неделе одними из самых больших везунчиков в амурных делах. Они смогут перевести отношения на новый уровень или найти новую любовь.