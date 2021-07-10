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Лунный день сегодня 10 июля 2021 года

Лунный день сегодня 10 июля 2021 года

Луна постоянно меняет свое положение на ночном небе, а также время от времени переходит из одной фазы в другую. Это неминуемо сказывается на нашем настроении и удаче. Астрологи рассказали, как энергетика Луна повлияет на нас сегодня.


Сегодня  ночное светило будет довольно благоприятным и позитивным. Оно поможет очиститься от ментальной грязи. Это очень важный день, в который нельзя унывать и наполнять себя тревожными мыслями.

Фаза Луны: сегодня произойдет обновление лунного диска. Начнется первый лунный день. В это Новолуние Луна окажется в Знаке Рака, что благотворно повлияет на ее настроение. В целом день можно считать спокойным и удачным. Главное — не рисковать.

Магнитные бури 10 июля: вспышек на Солнце в последние дни зарегистрировано не было, поэтому магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


общение с людьми;
домашние дела;
поиски любви;
высокий уровень ответственности;
получение знаний;
обновление внешности.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
длительное уединение;
тревога;
риски и авантюры.

Домашние дела по лунному календарю

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот день очень благоприятен для занятия любыми домашними делами, ремонтом, уборкой. Наведите порядок в своих личных вещах, выбросите лишний хлам. При желании можно сделать энергическую чистку дома. Луна в этот период хорошо влияет на изменения жизненного пространства. Это благоприятное время для перестановки мебели, для ремонта, покупки новой мебели.

Что надеть в эту субботу

В Новолуние лучше не экспериментировать с цветами и в целом с внешним видом. Если вам захочется купить что-то новое, покупайте, но пока не носите. Надевайте что-то спокойное и приглушенное. Привлекать лишнее внимание не стоит. Люди будут тянуться не к внешней красоте, а к внутренней.


Гармонизировать сознание помогут украшения из платины, а также камни-талисманы стихии Воздуха и Воды: турмалин, авантюрин, бирюза, аквамарин, коралл, розовый кварц, циркон, лазурит, лунный камень.

Любовь и общение в Новолуние

Сегодня Луна дает нам выбор — проводить время с близкими и семьей либо остаться в уединении. Астрологи советуют делать выбор заранее. И у того, и у другого времяпрепровождения будут свои плюсы и почти не будет минусов. Те, кто находится в поисках любви, смогут найти вторую половинку. Те, кто желает повеселиться с близкими и друзьями, получат удовольствие от общения.


Отстаивать свои принципы не стоит, особенно с агрессией по отношению к близким людям. Споры и конфликты сегодня могут разрушить даже самый крепкий союз, самую крепкую дружбу. Полезным будет общение в социальных сетях. Можно найти там свою любовь.

Финансы и работа 10 июля

При желании вы можете начать новое дело либо сфокусировать внимание на том, что требует срочного завершения. Ответственные люди сегодня на коне. Можно заниматься переговорами, решать финансовые вопросы и совершать операции с недвижимостью. С начальством лучше не ссориться.

Для работы, творчества и учебы день также весьма благоприятный. Полезно будет заняться планированием дел на будущую неделю. Можно читать книги и перенимать чужие навыки и мудрость. Луна усилит нашу интуицию и тягу к знаниям, обострит память и ускорит работу мозга.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Основной симптом надвигающихся проблем — тревожные мысли. Постарайтесь сегодня от них избавиться. Помните о том, что это всего лишь мысли. Вы можете сфокусировать внимание на чем-то положительном. В целом же день благоприятен для организма. Да, больших поступлений энергии ждать не стоит, но жить будет просто и приятно.

Астрологи считают, что, если сегодня вы сделаете новую прическу или начнете заниматься каким-то новым делом, в будущем это будет иметь очень благоприятные последствия. Старайтесь преображать свое жилище и себя самих. Это поднимет ваше настроение и привлечет больше удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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