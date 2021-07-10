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Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына

Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына

Мария Кожевникова, известная по роли Аллы Гришко в сериале "Универ", впервые показала младшего сына. До этого, хотя она и публиковала фото ребенка, всегда скрывала его лицо стикерами-очками или выбирала такие ракурсы, при которых мальчик не смотрит прямо в камеру.

Сегодня 36-летняя актриса наконец решилась познакомить поклонников с ним. Она опубликовала поздравление с днем рождения четырехлетнему сыну, подписав фото: "Ну что, пришел этот момент! Знакомлю вас с нашим младшим сыном Василием". В инстаграме она дополнила пост архивными семейными снимками.


Сын Марии Кожевниковой Василий
Мария Кожевникова с семьей

Мария написала трогательное послание своему сыну:

Наш свет, наш кудряш, милаш, царь, наш третий сынок и младший братик! Непросто среди старших выжить, все успеть, не уступать и быть наравне, но ты справляешься на 100%. Ты обладаешь невероятной энергией сводить всех с ума на детских площадках, в саду, в гостях... Твоя улыбка, длиннющие ресницы и, как ты говоришь, "мама, посмотри в мои честные глазки" творят чудеса, твой шарм распространяется на всех! Даже в магазине только тебе дадут бесплатно конфетку. Что уж говорить обо мне! Я люблю тебя, я кайфую от тебя, с радостью воспитываю и с любовью забочусь о каждом твоем золотом завитке! Обожаю безмерно, горда и счастлива, что ты нас с папой выбрал проживать с тобой каждый день, учить тебя и быть рядом! У тебя все в жизни получится, такая большая семья стелет тебе соломку сзади, которая пусть никогда не пригодится! Дерзай, мой мальчик, я знаю, ты изменишь этот мир к лучшему! Крепкого здоровья! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Мария не стремится выставлять свою личную жизнь напоказ, поэтому не показывала публике своих детей в младенчестве. Вот и сейчас опубликовала фото сына, только когда тому исполнилось четыре года.


Мария Кожевникова с семьей

Лицо своего возлюбленного актриса тоже долго прятала от поклонников, "познакомив" Евгения Васильева с общественностью спустя несколько лет после венчания. В 2013 году они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, но регистрировать свой брак в ЗАГСе так и не стали. Мария неоднократно высказывалась на эту тему, поначалу отмечая, что мечтает о необычной свадьбе. По прошествии времени она говорила, что им с мужем не нужно торжество вообще.

Всего у Марии и бизнесмена Евгения Васильева трое детей: младший Василий, шестилетний Максим и семилетний Иван. На днях актриса опубликовала пост, рассказав подписчикам о секретах своего семейного счастья:

Мои секретики — заботиться, разговаривать, ценить и боготворить друг друга. Я живу в любви, чего и каждому желаю!



Евгений Васильев с сыном


Мария Кожевникова и Евгений Васильев с сыном
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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