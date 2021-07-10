МЧС: почти все очаги пожаров в Челябинской области локализованы

Влада Некрасова

16:01 Автор: Юлия Тихонова

Спасатели локализовали почти все очаги лесных пожаров, действующих на территории Челябинской области, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.

«В регионе действует сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 га. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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При этом погода может измениться и есть риск развития очагов, поэтому пожарные не объявляют полную локализацию, уточнил Денисов. По его словам, около населенных пунктов работает группировка спасателей, которой достаточно для их защиты.

Замглавы ведомства отметил, что пожарным благоприятствует прогноз погоды. «К ночи ожидаются дожди. Ветер успокоился. Ситуация стабилизировалась, верховых пожаров нет. Созданы минерализованные полосы для предотвращения развития низовых пожаров», — добавил он.

Накануне в области ввели режим чрезвычайной ситуации. В пятницу огонь от лесных пожаров распространился на два населенных пункта — Джабык и Запасное, сгорели 72 строения. За медицинской помощью обратились 18 человек, один человек погиб. Спасатели эвакуировали 179 человек, 128 из которых — дети.

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