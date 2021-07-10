МИД России пообещал не допустить провокаций на таджикско-афганской границе

Вадим Карасев

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и ОДКБ будут действовать "со всей решимостью", чтобы не допустить агрессию или провокации на границе Таджикистана и Афганистана.

Дипломат пообещала, что при необходимости Москва готова пойти на "дополнительные меры".

В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций.

До этого в ходе переговоров в Москве представители катарского политического офиса "Талибан*а*" заверили российскую сторону в том, что боевики движения не будут создавать угрозу другим странам, входящим в ОДКБ. Один из представителей движения Мохаммад Сохаил Шахин также заявил, что талибы намерены бороться на территории Афганистана со сторонниками группировки "Исламское государство*".

"Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы примем все меры, чтобы движения ДАИШ* (ИГ*) никогда не было здесь, на территории Афганистана", — сказал один из руководителей политофиса в Катаре Шахабуддин Делавар.

Он также напомнил, что талибы не брали на себя обязательств не захватывать административные центры в Афганистане. "Это наши внутренние вопросы, они не имеют отношения к содержанию достигнутых соглашений", — прокомментировал представитель "Талибана" захват провинциальных центров боевиками движения. Он добавил, что брать силой столицы всех регионов талибы не планируют.

Как сообщал Ruposters, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условие для вмешательства России в афганский конфликт.

* террористические организации, запрещенные на территории России