Мобильных операторов обяжут построить сети 4G в селах

Вадим Карасев

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет и обязать сотовых операторов построить в селах сети 4G, обеспечив ими 99% населенных пунктов, где проживает меньше 1 тысячи человек.

"Операторам придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 году они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживает 500-999 человек. К 2030 году LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения", - указано в проекте решения комиссии.

Также с 2023 года все LTE-сети должны строиться только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции. Весь используемый софт тоже обязан быть внесен в реестр отечественного программного обеспечения.

Ранее Ruposters писал, что ФАС и мобильные операторы связи будут вместе блокировать спам-звонки.