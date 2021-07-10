"Мой рай": хиты, личные драмы, проблемы со здоровьем и другие важные главы из жизни певицы МакSим

Вадим Карасев

Вот уже третью неделю 38-летняя певица МакSим борется за жизнь в одной из столичных клиник. В середине июня звезду нулевых, ранние песни которой до сих пор исполняют во всех караоке страны, госпитализировали вскоре после концерта в ее родном городе Казани. В больницу она поступила с пневмонией и 40-процентным поражением легких, после чего состояние здоровья певицы только ухудшилось. Сейчас тысячи поклонников МакSим, в том числе болельщики футбольного клуба "Спартак", для которых хит певицы "Знаешь ли ты" является неофициальным гимном, молятся о ее скорейшем выздоровлении. Spletnik присоединяется к этим пожеланиям и в знак поддержки предлагает вспомнить, какие трудности МакSим уже удалось преодолеть на своем жизненном пути, чтобы стать звездой и обрести свое счастье. Эта история показывает, что даже в самых непростых ситуациях МакSим всегда проявляла характер бойца и выходила из них победительницей. Надеемся и верим, что так будет и в этот раз!

Детство и тяга к творчеству

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим. — Прим. ред.) родом из Казани. Девочка выросла в простой советской семье, не имевшей никакого отношения к искусству. Мама МакSим сначала работала воспитательницей в детском саду, а потом стала преподавать в школе, а ее отец был автомехаником.





МакSим с родителями и братом Максимом

С детства Марина росла очень бойкой девочкой. Она во всем брала пример со своего старшего брата Максима, в честь которого впоследствии и придумала себе творческий псевдоним. С Максимом певица до сих пор очень близка и может доверять ему самые сокровенные тайны.

Насмотревшись на старшего брата, МакSим в свое время променяла балетную секцию на занятия карате. Боевое искусство воспитало в еще совсем маленькой и хрупкой девочке характер настоящего воина по жизни. Об этом звезда вспоминала в своей откровенной беседе с Борисом Корчевниковым в его программе "Судьба человека":

Я дралась, и дралась жестко. С маленького возраста я пошла за братом и стала заниматься карате. Но дралась я хорошо. В бокс я уже перешла из карате. Карате — это вообще безумно красивый вид спорта. Я была единственная девочка в большой команде и самая маленькая. Меня там называли талисманчиком. Они брали меня на свои соревнования. Меня мама отдавала на балет, но в соседнюю группу на карате ходил брат. И мама долгое время не знала, что девочка уже давно сдает на пояса и начинает тренировать маленьких.





МакSим с братом Максимом

Однако отнюдь не спорт оказался истинным призванием МакSим. С юных лет девочку тянуло к творчеству и музыке. Она всегда была в первых рядах среди желающих во время утренников в детском саду и школе. С пяти лет МакSим начала заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано. При этом изначально родители маленькой МакSим даже предположить не могли, что она свяжет свою дальнейшую жизнь именно с музыкой, и на то были определенные причины.

Я родилась с некоторыми особенностями — у меня был шестой палец на руке. У меня до сих пор остался маленький шрам от этого, который меня совершенно не смущает. Мама сначала испугалась, но ей сказали: "Ничего страшного, ну, подумаешь, на пианино она вам не сыграет!". И в пять лет мне рассказали об этом. Тогда я решила, что буду учиться именно игре на фортепиано, и поставила себе цель окончить музыкальную школу,— рассказала МакSим в той же беседе с Борисом Корчевниковым.





МакSим с братом Максимом

В подростковом возрасте МакSим занялась поисками себя и начала с экспериментов с внешностью. Девочка носила дреды, красила волосы в яркие цвета и даже набила первое тату на руке. Вдобавок в этот период она начала активно творить. В 14 лет девушка начала писать тексты своих первых песен, с которыми с разрешения родителей выступала в ресторанах Казани, а также участвовала в городских праздниках и местных конкурсах талантов. Часть этих композиций в итоге вошли в первые студийные пластинки девушки, которые позже гремели на всю страну.

Родители не возражали против самовыражения дочери: отец даже часто давал МакSим деньги на покупку сценических костюмов и лично забирал ее с ночных выступлений домой. Тогда же у девочки появилась большая мечта о переезде из столицы Татарстана в город больших возможностей — в Москву.





МакSим в юности

Первая любовь и переезд в Москву

С 15 лет МакSим начала сотрудничать с группой Pro-Z. Вместе с ними начинающая певица записала на студии песни "Прохожий" и "Заведи". Последняя песня даже стала локальным хитом в Казани и попала в ротацию местных радиостанций.









В тот же период как раз на одной из музыкальных студий МакSим встретила свою первую любовь. Избранником девушки стал музыкант Андрей Шульц, который был старше ее на 11 лет. Именно ему МакSим посвятила свои первые хиты, в том числе "Трудный возраст", "Нежность", "Знаешь ли ты" и другие.

Все мои песни посвящены одному-единственному человеку. Шульцу — моему первому мальчику, моей первой любви. Он тогда как раз таки приехал из Москвы. Я была впечатлена его желтыми очками, красными волосами и подумала: "Ух ты, что за видон!". Я тогда и сама уже носила дреды. Мы познакомились в музыкальной студии. Однажды я поднималась там по ступенькам, была какая-то сумасшедшая весна, первые лучи солнца, и вот этого человека попросили меня встретить,— рассказывала МакSим о своем первом серьезном чувстве в беседе с Борисом Корчевниковым.





МакSим и Андрей Шульц

Роман МакSим и Андрея начался не сразу. Шульц, который на тот момент был еще официально женат на другой девушке, сначала боялся проявлять свои чувства к еще совсем юной возлюбленной и старался просто всегда быть рядом с ней и оберегать. И хотя сейчас подобные отношения взрослого мужчины с несовершеннолетней девушкой кажутся дикостью и порицаются в обществе, саму МакSим и ее избранника это никак не остановило.

Мы с ним встретились, когда он уже был в процессе расставания с женой. Долгое время он решался подойти и проявлять ко мне знаки внимания как к женщине. После наших выступлений он провожал меня до дома, очень меня оберегал в каких-то развеселых компаниях. Такое ощущение, что он хотел меня вырастить. С кем-то это работает, но у меня просто другой характер. Я непокорная,— вспоминала МакSим об отношениях с Шульцем.





Вскоре отношения МакSим и Андрея все же переросли из дружеских в романтические — на тот момент певице было всего 15 лет, а ее возлюбленному — 26. Шульц был настроен вполне серьезно и даже просил руки МакSим у ее родителей.

Папа понимал, что это не мое, а мама хотела, чтобы я побыстрее вышла замуж, села спокойненько на место и была покорной и послушной женой. Такой, как и воспитывают девушек в Татарстане. <...> Мама видела в нем состоявшуюся личность, он меня уравновешивал,— рассказывала МакSим.





Замуж за Андрея МакSим в итоге так и не вышла. Одной из причин их расставания стал переезд девушки в Москву. Где-то через год после начала их романа одна из записей начинающей певицы попала в столичную музыкальную студию "Союз". Они связались с Андреем и попросили у него номер МакSим, и он поделился ее контактами. После окончания школы МакSим решилась на переезд в Москву. Певица призналась, что уже в тот момент понимала, что расстается с Андреем навсегда.

Я поняла, что достигла какого-то пика эмоций, и дальше было нечего развивать. Я не была ребенком. Я понимала и сейчас это понимаю, что я не смогу быть за мужчиной. Я могу быть с ним либо наравне, либо вести за собой,— делилась МакSим своими эмоциями по поводу расставания с Шульцем.





А так МакSим описывала свой разрыв с первой большой любовью в песне "Трудный возраст". Написана она была еще в конце 1990-х, а хитом стала только много лет спустя.

Просто трудный возраст, смятая постель.Ну а плакать лучше в дождь или в метель,Чтоб никто и не подумал, что слабаВ шестнадцать лет твоя душа, твоя душа.А помнишь небо, помнишь сны о молчании?Юное тело в голубом одеяле.Помнишь, как мы умирали в прощании?Сердце застыло, уже не мечтаю,Уже не мечтаю,— поет МакSим в песне "Трудный возраст".





Когда еще совсем юная МакSим заявила родителям о своем намерении переехать в Москву, они не стали ее отговаривать. Вместо этого они поставили девушке условие, которое, как им казалось, было трудновыполнимым: окончить школу без троек и самостоятельно поступить в университет.

МакSим поставила себе эту цель и в рекордные сроки подтянула знания по многим предметам. Результатом стараний девушки стало окончание школы с аттестатом хорошистки. Следом она поступила на заочное отделение в Казанский государственный технический университет им. Туполева на тогда еще совсем непопулярный факультет "Связи с общественностью". Таким образом, дорога в столицу для МакSим открылась.





У меня не было цели становиться какой-то суперпопулярной. Мне нужна была работа, чтобы зарабатывать на хлеб, и я хотела жить в этом прекрасном городе. Когда я решила уезжать в Москву, родители мне сказали: "Окончишь школу на четверки и пятерки, сама поступишь в университет и езжай, куда хочешь". Я это сделала и поступила на тогда самый непопулярный факультет пиара. Поступить было легко, туда никто не шел. Буквально через год этот факультет стал суперпопулярным, куда сейчас не протиснуться и не попасть,— вспоминала об этом периоде своей жизни МакSим.

В начале нулевых МакSим начала совмещать заочное обучение в вузе с жизнью в Москве, где всеми силами пыталась пробиться в шоу-бизнес. Однако в столице девушку никто не ждал. Первое время ей негде было даже остановиться. Из теплых материнских рук девушка резко попала в суровую реальность, но это ни капли ее не испугало.





Какое-то время МакSим, по собственным словам, даже ночевала в пельменной на Казанском вокзале, а днем подрабатывала в самых разных местах, параллельно продолжала писать песни и разносить их по музыкальным студиям. Как-то будущая звезда познакомилась с такими же начинающими музыкантами и вместе с ними начала выступать в переходе станции метро "Библиотека им. Ленина". На ставшем ей в тот период родным Казанском вокзале у МакSим случилась еще одна знаковая встреча: она познакомилась с танцовщицей, с которой стала снимать однокомнатную квартиру в районе Царицыно, где в итоге прожила долгие шесть лет.

Пока МакSим едва сводила концы с концами, ее многие песни, которые в итоге вошли в ее дебютный альбом "Трудный возраст", становились популярными в сети. При этом саму МакSим в лицо тогда никто не знал. Девушка несколько лет не могла пробиться ни на один музыкальный лейбл, однако ее саму такое положение вещей не сильно расстраивало:

У меня было такое высокое самомнение. Я считала, что попасть на голубой экран — это ниже нашего достоинства. Только чистая музыка, чистые эмоции и разум. В свое свободное время от работы я разносила по студиям и музыкальным компаниям свои записи, но везде слышала ответ, что это неформат. В будущем это уже был полноценный альбом "Трудный возраст". Я приходила в концертные отделы с условием, что "концертники" будут делать мне мероприятия и получать за это 50 процентов. И компании делали мне такие нелегальные концерты. Они стоили копейки, но даже их мне хватало.





Переломный момент и большой успех

Все изменилось в 2004 году после одного мощного выступления МакSим на мероприятии в Санкт-Петербурге, где она делила одну сцену со звездами первой величины. Организаторы пригласили МакSим, потому что на тот момент многие люди уже знали ее разлетевшиеся по сети песни наизусть.

Сама МакSим тогда еще не осознавала масштаб своей популярности. В Санкт-Петербург она приехала на обычном поезде в сидячем вагоне, а уже на перроне вокзала ее встречали организаторы и целая служба охраны в костюмах. Ошарашенная таким приемом певица даже подумала, что вышла какая-то путаница, и что в Санкт-Петербурге ждали вовсе не ее. МакSим хотела поскорее выступить и забыть эту нелепую историю, как страшный сон. Однако выход на сцену в итоге полностью перевернул ее сознание.





Я сразу подумала, что что-то не то, меня с кем-то путают. Когда я увидела список артистов, то действительно перепугалась. Среди звезд — групп "Дискотека Авария", "Звери", Hi-Fi — было мое неправильно написанное имя. Я была уверена, что это не я, привезли не ту артистку. Подходило время моего выхода, и я жутко волновалась. Подумала, что быстренько свои две песни спою, никто не заметит и я убегу. Я вышла со своим "Трудным возрастом" и была ошеломлена, что 15 тысяч человек стали петь ее наизусть. В какой-то момент я не поверила своим ушам,— вспоминала о своем первом большом успехе певица.





Придя в себя после выступления, МакSим подошла к организаторам мероприятия и попросила у них запись своего выступления. Это видео певица отнесла в звукозаписывающую компанию Gala Records, которая сразу предложила ей тесное сотрудничество. Люди из компании сперва были сильно удивлены, ведь обычно они берут артиста под крыло со своим бюджетом, готовым материалом и уже созданной имиджевой историей. МакSим же могла предложить им только свои песни и уже готовую аудиторию, но этого вполне хватило для начала плодотворной работы, которая в итоге продлилась долгие 10 лет.

Уже весной 2006 года у МакSим вышел дебютный альбом под названием "Трудный возраст", который получил один золотой, один бриллиантовый и пять платиновых статусов в России. В том же году у певицы выходит еще один яркий хит о несчастной любви под названием "Отпускаю" — он сразу возглавил общий радиочарт стран СНГ и удерживал лидирующую позицию в течение четырех недель.





В следующем году МакSим выпустила песню "Знаешь ли ты", которая в итоге стала ее визитной карточкой, а впоследствии и неофициальным гимном футбольного клуба "Спартак". Певица начала активно ездить с гастролями по России и странам бывшего СНГ и собирать музыкальные награды. При этом телевидение МакSим старалась обходить стороной, отдавая все свои силы и ресурсы работе над музыкой.





В 2007 году МакSим выпустила свой второй альбом "Мой рай", в которой вошла не только одноименная песня, но и такие хиты, как "Научусь летать", "Лучшая ночь", "Не отдам" и другие. МакSим назвала эту пластинку автобиографичной и рассказала, что вложила в нее все эмоции, которые прожила за последние два года.

Наряду с этим певица продолжала давать огромное количество концертов в рамках тура по России, Германии, Казахстану, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литве и Израилю, а весной 2008-го собрала "Олимпийский". Этот концерт привлек большое внимание прессы — на него было продано более 18 тысяч билетов.









Брак и беременность

В 2008 году в прессе появились слухи о беременности МакSим. Довольно быстро певица подтвердила скорое пополнение в семье, выпустив клип на песню "Лучшая ночь": в нем она появилась с уже заметно округлившимся животом. Песня в итоге стала самым удачным синглом МакSим и привлекла к ней еще большее внимание поклонников.





Отцом ребенка МакSим стал ее звукорежиссер Алексей Луговцев. Он покорил певицу своей простотой и бесстрашием. В октябре 2008 года они поженились на Бали, а в марте следующего года у них родилась дочь Александра.

Он появился в нашем коллективе как звукорежиссер и единственный не знал рамок, не соблюдал субординации. После неправильно взятой ноты он мог мне сказать: "Ох, сейчас кто-то одному месту получит!". Он просто начал во всем участвовать, давать советы. Меня он, конечно, впечатлил этой харизмой. Мне казалось, это такой простой парень, у которого впереди огромный путь и большой потенциал. И, конечно, я влюбилась в его такую чистую внутреннюю силу, абсолютную непоколебимость и свободу. Он не боялся ничего потерять. Меня вообще впечатляют люди, которые не с моей планеты. Я все время говорила, что я уволю этого наглого типа, но не заметила, как в него влюбилась,— так МакSим вспоминала о начале романа с Алексеем в интервью Борису Корчевникову.





МакSим и Алексей Луговцев

Сейчас певица убеждена, что встретила Луговцева на своем пути в особенный для себя период жизни. На тот момент МакSим понимала, что устала от кочевой жизни на постоянных гастролях, и задумалась о создании семейного гнезда и рождении ребенка. Как раз в этот момент рядом с МакSим оказался Алексей, с которым она в ярких красках представляла эту счастливую жизнь. Певица настолько поверила в собственную мечту, что совершенно не обратила внимания на тревожные звоночки в их отношениях.

В самой себе я тогда не увидела очень важного. В тот момент я находилась в периоде, когда я должна была родить ребенка. Я долгое время не знала, сколько зарабатываю, и не интересовалась этим. У меня толком не было дома, я жила в гостиницах, постоянно была в дороге. Потом мне в компании сказали, что я могу позволить себе элитное жилье в Москве, что стало для меня большим удивлением. Когда я его приобрела, мне захотелось строить что-то для кого-то. И не осознавая, что это природа, я начала создавать это для мальчика. Я подумала, что это будет очень красивый старт для него. Он увидит, что можно одеваться в красивых магазинах, ездить на дорогих машинах, и это станет для него стимулом, чтобы развиваться. Но это была большая ошибка, потому что не из каждого лейтенанта вырастет генерал,— анализировала МакSим в уже вышеупомянутой программе.





Первые серьезные проблемы в браке появились после рождения дочери. Тогда она увидела, что муж начал эмоционально угасать. Он переживал, что никогда не сможет достигнуть такого же успеха, как его возлюбленная, но при этом отказывался прикладывать какие-то усилия для саморазвития. Тогда на семейном совете они решили, что МакSим продолжит гастролировать и приносить деньги в семью, а Алексей будет сидеть дома с дочерью. МакSим не видела в такой модели ничего предосудительного и успокаивала себя мыслью, что именно так и живут многие семьи. Однако этот миф разрушился для нее, когда Алексей связался с непонятной компанией и начал вести себя странно.

В итоге он не стал заниматься ребенком. У него появилась какая-то непонятная компания. Мне стали говорить, что видят его в совершенно неадекватном состоянии, и это не алкоголь. Он начал заклеивать все камеры на телефонах, запрещал трогать электронные предметы. Потом сказал, что все понял: я и все люди вокруг меня из масонского общества, в том числе и наш духовник. Все мы в одной компании, а он потомок Николая II. И нас якобы соединили вместе, потому что наша дочь — будущая царица. И за всеми нами следят, и, скорее всего, нас всех убьют. Сначала это было смешно, а потом уже не очень. Он устраивал разгром дома и делал другие странные вещи. Все просто стали его бояться в какой-то момент. Я плакала в мантию своему духовнику и спрашивала, когда это кончится. Он отвечал: "Мариночка, ты, главное, не волнуйся, совсем скоро все закончится, человеческая жизнь не такая уж и длинная",— делилась МакSим в интервью с Борисом Корчевниковым.





МакSим с родителями и Алексеем Луговцевым

В попытках спасти семью МакSим прислушалась к совету своего духовника и обвенчалась с Алексеем, однако ситуацию это не исправило. В 2011 году МакSим и Алексей развелись, однако звезда убеждена, что Алексей — по-прежнему ее крест, который она теперь будет нести по жизни. Певица по-прежнему готова прийти на помощь бывшему мужу, если у него появятся проблемы. Единственное, что огорчает звезду, — это то, что Алексей не поддерживает отношения с дочерью.

Очень хотелось бы, чтобы он навещал дочь. Как мы развелись, он мне заявил, что он нарожает сколько угодно, а таких, как я, у него не будет. Для меня это было как пощечина, хотя он, наверное, думал, что это комплимент. Он перестал появляться в ее жизни, и это для меня самая большая боль. Первое время и она страдала, и мне этого хотелось. Мы в любом случае никогда не говорим о папе в плохом ключе. Все равно для Саши он самый близкий человек. Родителей не выбирают,— считает МакSим.









МакSим с дочерью Сашей

Роман с музыкантом и миллиардером

В разгар своей личной драмы МакSим продолжала творить. В 2009 году она выпустила свой очередной хит "Одиночка", а следом еще и песни "На радиоволнах", "Весна", "Дорога" и "Я люблю тебя". Уже после официального расставания с мужем в 2011 году певица представила песню "Как летать", в которой, по всей видимости, выплеснула все свои переживания по поводу недавнего развода:

Мне с тобой нельзя бесследно —Остаюсь, наверно.Улыбаться смело, притворяться кем-тоИз твоих врагов.Снова сотни фраз до ночи,Забирай, что хочешь,Знать тебя до боли,До стихов, до крови, до себя в тисках.И, надо же, теряю снова,Нахожу, бросаюсь солью,Девочке с глазами солнцаКак летать?Высылаю письма ночью,Разрываю фото в клочья,Бью кровать ногами больно,Чтоб не спать.









Где-то через год после расставания с мужем в жизни МакSим появилась новая любовь. Избранником певицы стал вокалист питерской рок-группы "Animal ДжаZ" Александр Красовицкий, который, как и первая любовь звезды, был старше ее на 11 лет. С ним МакSим познакомилась на одном из концертов "Animal ДжаZ": увидев драйв, который ребята выдавали на сцене, звезда решила поближе узнать Красовицкого.





МакSим и Александр Красовицкий





Александр Красовицкий





С этого и начался их роман, который продлился около двух лет. МакSим и Александр довольно быстро съехались и стали жить в московской квартире певицы. Их отношения были очень страстными и эмоциональными: у пары было отличное взаимопонимание во многих моментах, однако они постоянно сталкивались в быту.

Мы были вместе около двух лет. Меня не задевало, что она суперзвезда, а я из андеграунда — напротив, даже забавляло. Вот мы идем в зоопарк на зверюшек посмотреть, а главным экспонатом становится она. Я старался ее охранять, оберегать. Я ее воспринимал как мою женщину, а не с точки зрения ее статуса в обществе. Проблемы были чисто личностные. Она очень сильный человек, жесткая. У нее есть собственная система принципов. И мы с ней сталкивались чисто в житейском плане, в этом была сложность. И мы оба очень эмоциональные и взрывные. В этом было непросто,

— так об отношениях с МакSим Красовицкий вспоминал в своем недавнем интервью Юрию Дудю.





В 2014 году отношения МакSим и Александра разладились, а причиной тому было появление в жизни певицы другого мужчины. Новым избранником МакSим стал крупный бизнесмен, учредитель и совладелец крупнейшей в России ювелирной сети "585*Золотой" и рублевый миллиардер (на 2019 год состояние Петрова оценивалось в 47,5 миллиарда рублей) Антон Петров.





МакSим и Антон Петров

О появлении в ее жизни Петрова МакSим рассказала Красовицкому почти сразу же. Уход возлюбленной стал для Александра большим ударом, от которого он не мог оправиться еще несколько лет и топил свою боль в алкоголе. В тот период Красовицкий даже задумывался о суициде, однако смог вовремя себя остановить. Анализируя сейчас этот момент, Александр вполне понимает мотивы, которыми в то время руководствовалась МакSим:

В 2014 году у меня произошел очень болезненный слом личной жизни и вторая в моей жизни потеря ориентиров, которую я только сейчас более-менее восстановил. Кому верить? Верить ли вообще людям, если тебя предает человек, на которого ты ставку в личной жизни сделал сам? Но это была моя личная проблема, потому что человек меня не предавал — просто разлюбил и полюбил другого. Это житейская история, которую я превратил во вселенское зло, свалившееся на меня. <...>Она влюбилась в другого человека. Я почувствовал что-то не то, а она долго не тянула и сказала об этом. Я собрал вещи и уехал. Это было трагично для меня — удар по моему эго. Но это была объективная реальность. Там был мощный мужик, в которого она влюбилась, — олигарх. Но я тему этого мужика закрыл для себя. Что-то в гугле порыл на злобных эмоциях и потом перестал интересоваться. Она хотела, чтобы мужчина был сильнее ее. Это была прямо ее мечта. Чтобы мужчина был сильнее во многих смыслах, в том числе и богаче. Для нее это и есть опора. Я ей мог дать только понимание. У нас было офигенное взаимослияние во многих моментах, но ей этого не хватало. Она говорила сама себе: "А если я перестану петь?". Ей нужна была надежность и перспектива в будущем. Ну вот и нашла мужика мощнее меня в чем-то.





МакSим и Александр Красовицкий

Сейчас Александр не держит зла на экс-возлюбленную и искренне считает ее хорошим человеком. Какое-то время они даже поддерживали дружеское общение, которое пару лет назад сошло на нет. Так Красовицкий отзывался о МакSим в интервью Дудю:

Она очень хороший человек. Один из лучших людей, которых я встретил в своей жизни. То, что было, — дело житейское. Сердцу не прикажешь. Но с человеческой точки зрения это человек, который не предаст. То, что она сделала со мной, — это ни разу не предательство, это другая история. Чувства — это такая тема... Но это офигенный друг.





МакSим с дочерью Сашей и Александром Красовицким

После расставания с Красовицким МакSим, которой на тот момент было 30 лет, с головой погрузилась в отношения с бизнесменом Антоном Петровым (он был старше ее на четыре года). Их роман развивался стремительно, и совсем скоро МакSим забеременела. Однако вместе они были меньше года.

Еще до появления на свет младшей дочери певицы, Маши (она родилась в октябре 2014 года), Петров оставил МакSим. Позже выяснилось, что у бизнесмен ушел к юной гимнастке и дочери депутата Александра Брыксина Елизавете. В 2015 году они сыграли пышную свадьбу — на тот момент Брыксиной было 22 года, а Антону — 34. Сейчас Антон и Лиза по-прежнему вместе и воспитывают в браке двоих детей. Брыксина утверждает, что поддерживает хорошие отношения не только с дочерью Антона от МакSим, но и с самой певицей.





Антон Петров





Лиза Брыксина









Лиза Брыксина и Антон Петров

Уход из семьи Антона МакSим восприняла очень болезненно. Звезда пыталась в одиночку справиться с заботой о двух дочерях, при этом напрочь забыв о собственном здоровье. МакSим также полностью переосмыслила свою жизнь и обесценила все, к чему шла с подросткового возраста, — свою успешную музыкальную карьеру.

Надо просто осознать, что в жизни бывают такие ситуации, истории, по которым можно писать очень интересные книги. И бывают моменты, в которых ты не можешь поступить иначе. Конечно же, с трехдневным ребенком на руках ты ничего не можешь понять. И ни одна женщина, я уверена, не смогла бы понять того, что происходит. Я жалею, что не смогла выкормить ребенка. Чисто физически так отреагировал организм. И я превратилась в этакого Форреста Гампа и начала бежать. Я стала стремительно худеть. Очень быстро потеряла почти 20 килограммов. У меня был совершенно изможденный вид. Хотя мне казалось, что я железный, непробиваемый человек и все преодолею. Я начала пересматривать всю свою жизнь и решила, что совершенно не тем занималась. Я собрала все свои награды, побросала в мешок и выбросила на балкон. Была внутренняя обида на родителей, что они не достигли значимого социального статуса, хотя в реальности они дали больше, чем мог бы любой родитель,

— рассказывала МакSим Борису Корчевникову.





МакSим с дочерью Сашей

В 2015 году МакSим выпускает песню "Золотыми рыбками", в которой поделилась с поклонниками своими эмоциями после расставания с Антоном Петровым. В ней певица описала свою жизнь с Петровым в золотой клетке, а также рассказала о боли от пережитой измены:

Ныряя поглубже, в моря, будто в лужи,Как многим ты неужто сказал: "Я люблю уже".Найти себя пора уже, но что еслиНе выведет наружу ни одна из этих лестниц?Водоворот ее затянет слепо,Ее мечты и ее страхи света.Какая разница, как солнце светит там,Когда плывешь по своей воле в сети ты.Золотыми рыбками быть непросто,Залатать бы нитками все вопросы.Снова в ту же реку, терять дар речи.Золотыми слитками не залечишь.





Сейчас же МакSим смогла простить старые обиды экс-возлюбленному. В своих интервью она отзывается о нем исключительно с положительной стороны, отмечая его доброе отношение к обеим ее дочерям:

Я могу сказать, что он потрясающий бизнесмен во всем и самый лучший папа. Прекрасный пример настоящего мужчины для обеих моих девочек. Я в любом случае всегда буду его поддерживать и защищать при любых обстоятельствах. Даже если надо будет притвориться дурочкой, я притворюсь.





Антон Петров

Потеря ребенка, депрессия и проблемы с алкоголем

Вернуться к жизни после ухода возлюбленного и полнейшего разочарования в карьере МакSим помог другой мужчина, имя и личность которого она по-прежнему тщательно скрывает. Певица была давно знакома с этим человеком, однако никогда не воспринимала всерьез его симпатию к ней. Однако в трудный период жизни именно он оказался рядом с МакSим и убедил ее продолжать заниматься музыкой. Тогда она взглянула на этого человека другим взглядом, после чего у них завязался роман.





В моей жизни появился близкий человек. Я знала его давно, но не воспринимала всерьез, а он всегда говорил, что будет рядом, и это на всю жизнь. Дело в том, что нам не нужны лишние сплетни и домыслы, и чтобы нас где-то поймали папарацци. Я не могу назвать его имя — это его желание. Я вдруг стала смотреть, как человек относится к своим родителям, моим родителям и моим детям. Смотреть на поступки. Этот человек немногословный — не тот, кто будет много обещать. Он просто поступками показывал мне свое отношение. Первое, что он сделал, пока я не видела и не знала, он собрал все мои награды и отдал их ремонтировать, восстанавливать. Для меня это был поступок. Человек без лишних слов и объяснений дал понять, что все не зря — все, чего я добивалась. Он взял меня в охапку как маленького ребенка и всегда повторял: "Я всегда буду рядом". И, как сказал нам батюшка, даже если нас не смогут обвенчать на земле (вероятно, это связано с тем, что МакSим еще не развенчана со своим бывшим мужем Алексеем Луговцевым. — Прим. ред.), то обвенчают на небесах,

— с теплотой отзывается МакSим о своем новом избраннике.

В программе "Судьба человека" МакSим подчеркнула, что пока не собирается замуж за возлюбленного, и на то есть сразу несколько причин. По словам певицы, это может помешать бизнесу ее избранника, да и ей самой штамп в паспорте пока ни к чему.





Однако не успела МакSим окончательно прийти в себя после драмы в личной жизни, как грянул очередной удар. Певица забеременела от своего нового избранника, но потеряла малыша на уже довольно большом сроке. Эту трагедию МакSим называет самой большой в своей жизни:

Маше было где-то два года, когда я забеременела в третий раз. Это было очень странно, потому что я весила 39 килограммов. Я очень сильно похудела и никак не могла с этим справиться. Моя беременность была большой неожиданностью и радостью. Но со всеми стрессами организм дал серьезный сбой. Я с самого начала лежала на сохранении, но выносить этого ребенка мне так и не удалось — выкидыш произошел уже на достаточно большом сроке. И это было то, что в тот момент меня убило, и надолго. Не было ни одного события в жизни, которое могло бы меня так потрясти.





В 2019 году у МакSим началась тяжелая депрессия, справиться с которой она пыталась с помощью алкоголя. Чтобы продолжать радовать своих поклонников, певица перед выходом на сцену сильно выпивала. Очень быстро это пристрастие звезды превратилось в опасную зависимость, из-за которой она несколько раз оказывалась между жизнью и смертью.

Я рвалась в бой. Думала, что через работу все эти боли пройдут сами собой. У меня были запланированные концерты, я должна была выходить, но не могла просто встать. И я познакомилась с алкоголем, прямо плотно. Мой организм не готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Я хорошо помню одну ночь в реанимации. В палате нас лежало пять человек, и я одна была в сознании. И я видела, как всех четырех за ночь заменили но новых людей — не выжил никто. Я видела, как люди умирают. Страшно представить, но на самом деле это не происходит как-то романтично. Это страшно. И каждый умирает по-своему и один. И даже это меня не испугало. Я как-то этим спасалась, что ли. Эмоционально и физически, потому что обезболивающие не помогали. Я не куражилась в этом состоянии никогда, мне не было весело. Сначала пробовала так расслабить мозг, а потом — как Иван Сусанин — сначала ты за ним идешь, а потом он говорит: "Я не знаю, как мы здесь очутились. Как так вышло, я здесь впервые",

— рассказывала МакSим.





Вырвать МакSим из цепких лап алкогольной зависимости помог ее возлюбленный. Он на целый год увез звезду на лечение в наркологическую клинику, где она очень дозированно общалась с внешним миром.

Он нанял охрану, и меня под белые рученьки увезли далеко и почти на год. Меня спасло то, что меня увезли и посадили под замки. Я по четыре часа в день сидела с психологами и занималась спортом по три часа в день. Первое время у меня были только телефоны родителей, детей и батюшки. На выходных я могла поехать только на исповедь. Много лет меня не причащают — я должна покаяться в одном своем грехе, а сделать этого пока не могу. Я хотела сбежать и вырваться, устраивала бунт. Ты потом понимаешь, что это не потому что человек желает тебе зла, а просто потому что он тебя спасает,

— вспоминала МакSим об этом периоде своей жизни.





Певица МакSим с дочерьми Сашей и Машей

Авария и возвращение на сцену

На борьбе с алкогольной зависимостью черная полоса в жизни МакSим не закончилась. В 2019 году она попала в серьезную аварию, после которой долгие месяцы восстанавливала здоровье. ДТП случилось за пределами России и произошло из-за неблагоприятной дорожной обстановки. На скользкой дороге у автомобиля певицы, который ехал на большой скорости, пробило колесо. В итоге машину сильно занесло, и она врезалась в бордюр.





МакSим после аварии

Певице удалось обойтись без переломов, однако у нее были множественные повреждения мягких тканей. Ее план вернуться на сцену после долгого перерыва не осуществился — звезда не могла работать, потому что находилась на длительной реабилитации после аварии. В тот момент певица приняла решение объявить об уходе со сцены.

Я попала в аварию достаточно серьезную. Я действительно пролежала в больнице два месяца, сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было не шевелиться, не вставать. Не было переломов, но были внутренние повреждения очень серьезные. Я тогда очень поправилась, аж на 15 килограммов. Нельзя было двигаться, а я вообще человек, который вырос на спорте, мне нужно постоянное движение. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Такие жуткие головные боли, которые нельзя было стерпеть. Я просто лежала, понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я просто не могла встать. Поэтому пришлось объявить о том, что я покидаю сцену.





Зимой 2020 года представительница МакSим наконец обрадовала поклонников звезды хорошими новостями. Она заявила, что после почти двухлетнего перерыва в творческой деятельности певица наконец возвращается к работе. МакSим начала работать над новыми хитами и за 2020-й и 2021-й год выпустила сразу три новые композиции — "Преданными", "Забывай" и "Спасибо". Вернулась МакSим и к работе над своей школой искусств, которую открыла еще в 2015 году. Заниматься школой певица прекратила после выкидыша, потому что на тот момент ей было тяжело работать с чужими детьми.









Пневмония и кома

10 июня этого года певица МакSим отпраздновала свой 38-й день рождения, а через два дня после этого дала большой концерт в своей родной Казани. Еще 11 июня МакSим почувствовала себя плохо и сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Свой концерт в Казани певица решила не отменять, понадеявшись, что скоро ей станет лучше.





Перед поклонниками 12 июня МакSим выступала уже с большим трудом, но все же нашла в себе силы спеть все заявленные песни и завершить концерт. Через несколько дней после выступления в Казани певицу госпитализировали и провели еще один тест на коронавирус, который вновь показал отрицательный результат. При этом симптомы звезды говорили об обратном: в больницу она попала с 40-процентным поражением легких и низкой сатурацией.









Через несколько дней после госпитализации врачи приняли решение перевести МакSим в реанимацию, ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ. С того момента певица, по словам представителей, находится в медикаментозном сне, а ее состояние остается стабильно тяжелым.

Недавно в прессе распространились тревожные слухи об ухудшении состояния МакSим. Некоторые издания сообщали, что певицу перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО (метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма. — Прим. ред.). Сообщалось также, что легкие звезды поражены уже на 80%.





Официальные представители МакSим эту информацию не подтверждали. Пиар-директор певицы уточнил, что улучшений у нее по-прежнему нет. Семья и близкие звезды пока не давали прессе никаких комментариев по поводу ее болезни.

Несколько дней назад духовник МакSим игумен Лука сообщил, что певица соборовалась и причастилась. Он уточнил, что певица не находилась в коме и реагировала на совершение таинства. Позже игумен оговорился, что МакSим по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна и подключена к аппаратам жизнеобеспечения, и объяснил, что именно имел в виду.





Она действительно находится в медицинской коме, подключена к аппарату, но это не мешало состояться тому, о чем я рассказал. Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне — это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Вот и все, что я рассказал: я не сказал, что она в сознании, что мы общались,

— рассказал игумен Лука в беседе с РИА "Новости".





Пока МакSим борется за жизнь, ее активно поддерживают поклонники и футбольные фанаты, для которых ее песня "Знаешь ли ты" несет особый смысл (болельщики "Спартака" исполняют ее едва ли не на каждом своем матче). Они уже организовали несколько флешмобов, выразив надежду, что в скором времени МакSим справится с болезнью и вернется на сцену.





Spletnik присоединяется к этим пожеланиям и надеется, что МакSим сможет преодолеть этот кризис точно так же, как справилась со многими другими драмами на своем непростом жизненном пути!



