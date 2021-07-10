На Украине рассказали о предательстве ЕС после госпереворота в 2014 году
Бывший дипломатический советник Петра Порошенко Константин Елисеев в интервью украинским СМИ заявил, что Евросоюз не хотел подписывать соглашение об ассоциации после государственного переворота в 2014 году.
По словам Елисеева, "весь мир был просто в восторге от майдана, патриотизма и европейскости украинцев". Однако в Брюсселе все еще сомневались в том, следует ли заключать сделки с Киевом.
"Даже в условиях, когда весь мир переживал за небесную сотню [...], официально, к сожалению, в последний момент они пытались дать задний ход", — сказал он.
Дипломат вспомнил подробности этих событий — один из лидеров стран ЕС сказал украинскому премьеру Арсению Яценюку, что рассматривается возможность отказа от подписания соглашения об ассоциации.
По словам Елисеева, Москва это "активно использует, использовала и будет использовать". Переломить ситуацию в пользу Украины на тот момент удалось лишь благодаря давлению со стороны Прибалтики и Польши, а также прибывших из Киева дипломатов.
"Этот человек (противник подписания — прим.) был не один, их было несколько. И как раз это были такие евроскептические страны, от имени которых этот человек, собственно, пытался нам довести позицию", — добавил он.
Как сообщал Ruposters, ранее Украина и США на учениях у Крыма отработали подавление сопротивления населения.