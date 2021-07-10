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На Украине рассказали о предательстве ЕС после госпереворота в 2014 году

На Украине рассказали о предательстве ЕС после госпереворота в 2014 году

Бывший дипломатический советник Петра Порошенко Константин Елисеев в интервью украинским СМИ заявил, что Евросоюз не хотел подписывать соглашение об ассоциации после государственного переворота в 2014 году.

По словам Елисеева, "весь мир был просто в восторге от майдана, патриотизма и европейскости украинцев". Однако в Брюсселе все еще сомневались в том, следует ли заключать сделки с Киевом.

"Даже в условиях, когда весь мир переживал за небесную сотню [...], официально, к сожалению, в последний момент они пытались дать задний ход", — сказал он.

Дипломат вспомнил подробности этих событий — один из лидеров стран ЕС сказал украинскому премьеру Арсению Яценюку, что рассматривается возможность отказа от подписания соглашения об ассоциации.

Я такого Арсения Петровича никогда в жизни не видел, я думал, что он сейчас взорвется. Он покраснел, но успокоился и спрашивает: "Какие ваши аргументы?" Их аргументы очень просты: "Вы знаете, если мы подпишем, Россия станет еще больше агрессивной".

По словам Елисеева, Москва это "активно использует, использовала и будет использовать". Переломить ситуацию в пользу Украины на тот момент удалось лишь благодаря давлению со стороны Прибалтики и Польши, а также прибывших из Киева дипломатов.

"Этот человек (противник подписания — прим.) был не один, их было несколько. И как раз это были такие евроскептические страны, от имени которых этот человек, собственно, пытался нам довести позицию", — добавил он.

Как сообщал Ruposters, ранее Украина и США на учениях у Крыма отработали подавление сопротивления населения.

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По материалам: uposters.ru

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