Неделя высокой моды: лучшие образы из 7 главных коллекций по версии Spletnik

Вадим Карасев

Вчера в Париже завершилась Неделя высокой моды. Из расписания выпал только показ Pyer Moss — в инстаграме бренда внезапно появилось сообщение о переносе шоу на субботу. Но не будем ждать одного — первая после пандемии относительно полноценная Неделя моды была богата на события, так что определенно есть что обсудить. В новом материале редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала наряды из семи коллекций, которые нас особенно впечатлили: готовы надеть их хоть завтра!

1.Fendi

Ожидания от второго кутюрного показа Кима Джонса в индустрии были особенными, потому что первый вышел не то чтобы комом, но определенно оставил чувство легкого недоумения и даже обманутых ожиданий. Для Джонса это был первый опыт работы и с кутюром, и с женскими коллекциями, поэтому сразу ставить крест на столь многообещающем сотрудничестве не хотелось, но после "пробника" в этот раз все уже рассчитывали на нечто большее. И в этот раз разочарованных, кажется, почти не осталось.

Завораживающее видео Луки Гуаданьино, вдохновленное киноязыком Пьера Паоло Пазолини, лучше любых роликов National Geographic раскрывает красоту Рима и самой коллекции. Ну а Вечный город, с которым обычные туристы пока разлучены, теперь может стать ближе, если облачиться в платье из новой коллекции. Только посмотрите на эти мраморные разводы на тканях, драпировки, напоминающие о мастерстве скульпторов, перламутровые мозаики, точеные, словно изгибы античных статуй, силуэты и арочные своды, которые угадываются в линиях туфель.





Fendi





2.Schiaparelli

Даниэль Розберри стал креативным директором бренда в 2019 году и за это время сумел сделать так, что коллекции Schiaparelli становятся едва ли не главным событием и недель моды, и инстаграма — это статус, достойный исторического модного дома в эпоху зумеров. Балансируя на грани между мемом и искусством, Розберри бережет главное в наследии Эльзы Скиапарелли — сюрреалистический взгляд на самые банальные вещи, — не впадая при этом в последовательное копирование архивов, чем грешат многие дизайнеры, которым доверили бренды с историей.

Расщеплять новую коллекцию до одного-двух топовых образов — форменное преступление по статье "лишение эстетического удовольствия", так что советуем все-таки посмотреть ее целиком. Но если зажмуриться и говорить о том, что же первым придет на ум, то это, конечно, жакет из винтажного денима, вдохновленный традиционной одеждой матадора. Мне нравится, что в нем сочетаются самые яркие штрихи последних коллекций вроде литых форм груди, а вышивка смотрится будто украшения в миниатюре.





Schiaparelli









3.Balenciaga

Раз уж мы затронули тему исторических домов моды и копирования архивов, то продолжим список новой коллекцией Balenciaga — первой кутюрной со времен основателя Кристобаля Баленсиаги.

С тех пор как Демна Гвасалия объявил, что намерен возродить кутюрное направление, все только и ждали, что же у него получится. Получилось даже не сочинение, а скорее изложение по мотивам творчества мастера. Многие образы в коллекции — это практически точные копии некоторых культовых нарядов, созданных Баленсиагой, которые зачем-то были сдобрены нарядами, которые обычно создает Гвасалия. Вот и впечатления от коллекции остались такие же смешанные: то музей моды, то гаражная распродажа. Но проигнорировать ее тоже невозможно — мы слишком долго ждали.

Среди этой модной сумятицы больше тронул самый минималистичный образ — версия бархатного пальто 1951 года. Как ни парадоксально, но в нем из всего представленного больше всего удалось почувствовать ту эпоху.





Balenciaga

4.Alaïa

Еще один громкий перезапуск этого сезона — первая коллекция Питера Мюлье для Alaïa. И хотя показ прошел не в рамках Недели высокой моды, а просто совпал по времени, игнорировать его совсем не хочется, поэтому в виде исключения отвожу ему почетное место в этой подборке.

Задача у Мюлье была посложнее, чем у того же Гвасалии, — от Аззедина Алайи, основателя бренда, его отделял гораздо меньший временной отрезок (легендарный дизайнер, который начинал у Диора, умер в 2017 году), а вот ожидания у всех были большие.

К первой коллекции Мюлье явно подошел с чувством такта, граничащим с осторожностью: в архивах он явно покопался, но не стал вываливать все найденное разом. Поэтому в коллекции видишь скорее не прямолинейные цитаты, а едва неуловимые намеки: вот почти как Алайя, но все-таки другое.

Такой подход внушает определенный оптимизм, ведь если Мюлье возьмет все лучшее, что было у Алайи — сексуальность без вульгарности, лаконичность без небрежности, — и создаст на этой базе что-то свое, нас определенно ждут интересные коллекции.





AlaïaАззедин Алайя и Наоми Кэмпбелл

5.Jean Paul Gaultier

Легендарный бренд мы в этом сезоне тоже увидели в новом ракурсе. В прошлом году Жан-Поль Готье объявил, что сам больше не будет выпускать кутюрных коллекций (и вообще уходит из моды), а будет приглашать для коллабораций разных дизайнеров. Первой такой чести удостоилась Читосе Абэ из Sacai.

Признаюсь честно, именно с Готье связаны первые детские воспоминания о моде, и он, конечно, занимает особое место, поэтому сама задумка первоначально вызывала некоторые опасения, не окончится ли все как в меме "ожидание — реальность" и анекдоте про The Beatles, которых напел Рабинович. Но в итоге страхи оказались напрасными: в коллекции можно, конечно, насчитать десятки референсов, но при этом виден и почерк Sacai — деконструкция, асимметричные подолы и края, наслоения материалов и явная склонность к несколько мрачным оттенкам (никаких flowers for spring — в последней весенней коллекции доминировали серый и хаки). Я, конечно, не смогла пройти мимо образа, отсылающего к знаменитой весенней коллекции Les Tatouages 1994 года.





Jean Paul Gaultier x Sacai





6.Victor & Rolf

Если и вырываться из годового локдауна и врываться на вечеринки, то точно в нарядах Victor & Rolf! Главные мастера иронии и сарказма в моде и на этот раз прошлись катком по современной поп-культуре, посмеявшись над главным скандалом, сделавшим рубрику "Новости звезд" не такой скучной в эту пандемию, — разладом в британской королевской семье и исходом Меган Маркл и принца Гарри из Виндзора в Монтесито.

Напыщенные наряды и пластиковые короны, конечно, недвусмысленно намекают, что в XXI веке никак нельзя воспринимать монархию серьезно. Фаворитом сразу стал наряд с надписью A Royal Pain In the Ass ("королевская заноза в заднице") — такую роскошь, конечно, хочется поносить самой, но лучше сразу отправить Меган в Калифорнию!





7.Charles de Vilmorin

Если для кого год пандемии и не был временем стагнации, так это для 24-летнего Шарля де Вильморена. Молодой французский дизайнер стал настоящей сенсацией прошлой кутюрной недели, когда представил свою первую коллекцию (бренд он придумал на заре карантина в апреле 2020 года). Этого вполне хватило, чтобы влюбить в себя публику, модных критиков и даже бизнесменов — всего через пару недель после дебюта Шарль был назначен креативным директором Rochas.

Новой коллекцией он, пожалуй, лишь закрепил успех. В ней явно читается вдохновение мрачной эстетикой готических романов и злодейских историй. И тут Шарль явно попал в точку — злодеи в последнее время вышли в поп-культуре на первый план и интересуют всех больше героев.

Доказательство тому — целая череда последних голливудских фильмов — бенефисов культовых отрицательных персонажей: от Джокера и Малефисенты до Круэллы Де Виль. Вот и вещи из новой коллекции можно смело везти на съемочную площадку очередного злодейского блокбастера. Впрочем, велики шансы увидеть их и в клипах, и на красной ковровой дорожке. Думаю, Канье Уэсту явно может приглянуться чехол — зачем мелочиться с балаклавой, когда есть такое!





Charles de Vilmorin



