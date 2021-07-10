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"Недославянка", NDA, "Телефон": смотрим новые клипы Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Манижи и Егора Крида

"Недославянка", NDA, "Телефон": смотрим новые клипы Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Манижи и Егора Крида

Эта неделя оказалась богата на музыкальные новинки. Порадовали меломанов не только западные, но и российские исполнители. Нам кажется, что пятница — отличный день, чтобы оценить новые клипы популярных артистов!

51-летняя Дженнифер Лопес представила видео на песню Cambia el Paso, записанную совместно с пуэрториканским рэпером Рау Алехандро.

 


Песня была записана на испанском языке, а клип снимали на пляже в Майами.

Это песня о переменах и о том, чтобы не бояться сделать шаг. Если что-то не так, что бы это ни было в твоей жизни, просто сделай это движение и танцуй. Танец — это жизнь, радость и счастье,

— рассказывала Лопес.

В клипе певица действительно много танцует и зажигательно двигается, демонстрируя свою подтянутую и стройную фигуру.


Дженнифер Лопес в клипе Cambia el Paso
Ее молодая коллега Билли Айлиш сегодня выпустила клип на песню NDA, режиссером которого стала она сама. Клип был снят с одного дубля.


Аббревиатура NDA с английского языка переводится как "соглашение о неразглашении". По сценарию Айлиш идет ночью по дороге, в то время как рядом с ней проносятся машины.

Смысл самой песни, пожалуй, более глубокий, нежели сценарий клипа. В нем Билли поет, что попросила своего парня подписать соглашение о неразглашении их отношений. Реальная ли это история из ее жизни или выдумка, неизвестно.

Рассказывая о съемках клипа, 19-летняя певица отметила, что это было настоящим безумством, а в работе над ним приняли участие 25 каскадеров.


Билли Айлиш в клипе NDA
Своих поклонниц несколько дней назад порадовал и 27-летний Егор Крид, который выпустил клип на песню "Телефон".

 


Это один из моих любимых треков с альбома Pussy Boy и мой первый клип, снятый на пленку! Цените этот стилек и постарайтесь прочувствовать текст,

— рассказал российский певец.

Компанию Криду в клипе составила блогер и участница третьего сезона шоу "Пацанки" Хофманита (Анна Михеева), исполнившая главную женскую роль, а в массовке снялись участники шоу "Голос. Дети".


Егор Крид в клипе "Телефон"


30-летняя Манижа, которая представляла Россию на "Евровидении", продолжает поднимать острые вопросы в своих музыкальных работах и иронично отвечать всем хейтерам на критику. Ее новый клип на песню "Недославянка" — очередное тому доказательство.


Съемки клипа прошли в Москве и Таджикистане. Главную роль в нем исполнил актер "Гоголь-центра" Евгений Сангаджиев, а остальные его участники — простые люди.В клипе Манижа спасает мигрантов от злодея, который их преследует. Эта проблема близка и самой певице, ведь она когда-то приехала в Россию из Таджикистана.

У кого-то злодей по имени Падеж крадет монобровь, кому-то сбивает навигатор, и тот вечно везет таксиста не туда, кому-то стирает память и знание родного языка. Моя героиня пытается им все это вернуть, но в финальной схватке проигрывает. Конец клипа — откровение, в котором я сама себе призналась: отказываясь от того, кто мы на самом деле — неважно, национально, расово, культурно, — мы теряем невероятно важные составляющие и дезориентируемся. Наш навигатор сбивается. Причем необязательно, как в моем случае, родившись таджичкой, оставаться только ею. Ментально я впитала славянскую культуру, в чем-то западную, приняла для себя многие аспекты восточной философии. Я — "недо"-кто-то, и это нормально,

— рассказала певица.


Манижа в клипе Nedoslavyanka
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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