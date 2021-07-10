НКО-иноагенты расскажут властям о посредниках

Влада Некрасова

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Марина Третьякова

В отчётах некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, появятся новые графы: им придётся раскрыть данные не только о руководстве, но и обо всех своих работниках, а также посредниках, передающих им деньги, машины и недвижимость. Это определено приказом Минюста, который вступает в силу 10 июля.

Приказ содержит обновлённые требования к содержанию отчётов, которые НКО-иноагенты обязаны подавать в Минюст. О своей работе и сотрудниках они должны отчитываться раз в полгода, о финансовой деятельности — ежеквартально.

В числе новых данных о проведённой работе — сферы и формы осуществления политической деятельности. Ранее НКО-иноагенты должны были рассказывать только о видах и целях такой работы.

Также государство теперь хочет познакомиться с рядовыми сотрудниками НКО, работающих в интересах других государств. В отчёте им нужно будет указать ФИО, паспортные данные, должности и реквизиты трудовых договоров. До этого в отчёты включали только сведения о руководящих органах.

В бланках по финансовой отчётности появились новые варианты источников средств. Один из них — граждане России, получающие деньги и иное имущество от иностранных источников. В отчёте придётся сообщить ФИО и паспортные данные этого человека, а также от кого конкретно он получил деньги — от иностранного государства, структуры или гражданина.





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Второй новый вариант поступления денег или имущества — от посредников. В этом случае указывается, частное ли это лицо или компания, а также данные о них и тех структурах или гражданах, которых они представляют.

По каждому источнику доходов НКО-иноагент обязана отдельно расписать, сколько денег было получено, на что и как именно их потратили. Если вместо денег предоставлялось имущество — указывается, какое именно (участок, квартира, машина и прочее) и как его использовала организация.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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