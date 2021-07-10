Новолуние 10 июля 2021 года: ключ к успеху для каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

Новолуние — важнейший, но весьма кратковременный период лунного месяца, в который лунная энергия обновляется и цикл начинается заново. В июле это произойдет 10 числа. Астрологи рассказали, каким будет ключ к успеху и везению в этот день для каждого Знака Зодиака.

В этот раз Новолуние окажется вполне безобидным. Обновление лунного диска пройдет под влиянием Рака. Это значит, что день будет относительно спокойным и лишенным неприятных сюрпризов. Действия людей и события будут предсказуемыми. Мироздание станет более чувствительным к словам, поэтому лучше говорить что-то доброе. Не произносите те слова, которые могут сломать вам судьбу.

Овен

Сегодня Овнов могут ждать удачные новые знакомства, а также приятный визит близкого человека или друга. Астрологи отмечают высокую вероятность того, что люди этого Знака станут более харизматичными и обаятельными. Ключ к успеху — общение, любовь, романтика и умение быть приятными собеседниками.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не принимать необдуманных решений. Это может сильно ударить по кошельку и по репутации. Ключом к успеху для этих людей послужат методичность, рациональность и осторожность. Суббота — выходной день, но это не значит, что можно бездельничать. Это отличный день для работы.

Близнецы

Близнецам в этот день нужно избегать лишь одного — трусости. Если им представится возможность найти любовь или преуспеть в делах, в бизнесе или работе, то нужно этой возможностью воспользоваться. Можно смело идти на жертвы, откладывая на потом запланированные развлечения.

Рак

Наибольшим успехом для Раков обернутся дела по дому. В эту субботу можно убираться, делать ремонт, перестановку. Очень хорошо, если Раки смогут заняться всем этим вместе с близкими. Также этот день прекрасно подходит для совершения плановых покупок. Можно заняться шопингом дома, в интернете.

Лев

Львы сегодня могут стать сентиментальными. Это ударит по их продуктивности. Именно поэтому лучше сегодня не работать, особенно в коллективе. Мысли о прошлом нужно заменить мыслями о завтрашнем дне, о следующей неделе. Луна поможет эффективно спланировать дела.

Дева

Самое главное для Дев в этот день — не игнорировать просьбы о помощи со стороны близких, друзей и коллег. Добро, совершенное сегодня, вернется в будущем сторицей. Это важный день, в который ничего не будет происходить просто так. Луна проверит сердца Дев на крепость их любви.

Весы

Это идеальный день для уборки. Обновление Луны и обновление дома — это два события которые отлично гармонируют. Если Весы смогут преобразить свое жилище и навести в нем порядок, Луна даст им много удачи — и в эту субботу, и в следующие пару недель, пока Луна будет в фазе роста.

Скорпион

Для Скорпионов первая половина дня будет крайне благоприятной для новых начинаний, шопинга и общения. Чтобы сохранить успех рядом, им необходимо как можно спокойнее относиться к мелким проблемам, которые могут появляться после обеда. Оптимизм спасет Скорпионов от фиаско.

Стрелец

Стрельцам в этот день понадобится решительность. Им нужно как можно быстрее переходить от планирования к действиям. Промедление в эту субботу будет стоить им удачи. Если какое-то дело завершится на минорной ноте, не стоит унывать. Луна поможет провести работу над ошибками и собраться с мыслями.

Козерог

Козерогам астрологи советуют не браться за все сразу. Сегодня стоит быть предельно внимательными. Амбициозность — это хорошо, но она не должна заставлять Козерогов рисковать. Это Новолуние прекрасно подходит для простой и монотонной работы или спокойного отдыха.

Водолей

Водолеям 10 июля ни в коем случае нельзя все бросать и сдаваться, ведь успех как никогда близок. Луна поможет этим людям не прогнуться под действием страха и уныния. Ночное светило обострит интуицию Водолеев и поможет им в принятии важных решений в финансовой и любовной сферах.

Рыбы

Рыб ожидает небольшой регресс в любви и в делах. Сегодня Луна не на их стороне, поэтому активные действия лучше временно приостановить. Энергетика ночного светила идеально подходит для отдыха и релаксации, уединения и легких домашних дел. Можно посмотреть кино, почитать книгу.