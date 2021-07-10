Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 июля 2021 года

Вадим Карасев

Наступают долгожданные выходные. Чтобы эта суббота была максимально благоприятной, старайтесь следовать советам нумерологов. Эксперты дали много полезных рекомендаций, которые помогут вам стать удачливее.

Ваши цели и задачи сегодня могут воплотиться в реальность. Старайтесь следовать четырем главным принципам визуализации желаний, чтобы добиться успеха во всех сферах.

Число-покровитель 10 июля 2021 года

Необходимо узнать, какое число будет у руля в этот день. Для этого складываем все цифры даты и прибавляем в конце порядковый номер дня недели: 1+0+0+7+2+0+2+1+6=19. 1+9=10. 1+0=1.

Этот день пройдет под управлением Единицы. Данное число в нумерологии олицетворяет собой новый путь, самостоятельность, силу воли, духовное развитие. С ней всегда связаны новые начала, новые знания. Единица требует от нас развития. Она не приемлет чрезмерной самоуверенности, поэтому старайтесь быть самокритичными. Сегодня Единица поможет многим из нас узнать свое предназначение, обозначит дальнейший путь. Главный символ этого дня — дорога, ведь порой главное не то, к чему мы движемся, а то, по какому пути мы идем.





События 10 июля из прошлого

10 июля 1796 года Карл Гаусс, великий математик, узнал, что любое натуральное число можно представить в виде максимум трех треугольных чисел. 10 июля 1908 года впервые был получен жидкий гелий. Это день великих открытий и внезапного озарения. Вы можете узнать что-то важное и интересное.

10 июля 1847 года в США прибыли первые китайские эмигранты. Это прекрасный день для путешествий, переезда, посещения других стран и общения с иностранцами.

10 июля 1878 года судья впервые в истории использовал свисток во время футбольного матча для привлечения внимания игроков. В этот день вам в голову может прийти гениальная мысль о том, как облегчить свою жизнь. Единица сегодня будет лучшим помощником для творческих людей.

10 июля 1949 года произошло землетрясение, которое полностью уничтожило город Хаит в Таджикистане. Погибло 30 000 человек. В этот день могут происходить мощные природные явления и катаклизмы.

Советы нумерологов на эту субботу

Не бойтесь проблем. Все неурядицы довольно быстро себя исчерпают. Какие-то проблемы исчезнут сами по себе, а для решения других нужно будет положиться на интуицию.

Нумерологи советуют заниматься проектами, на которые вы возлагаете большие надежды. Можно начать делать ремонт дома, заняться развитием бизнеса.

Это хороший день для новых знакомств, романтики и любви. Единица обожает, когда люди объединяют усилия для достижения каких-то целей или просто флиртуют. Свидания будут очень продуктивными.

Проводите день в окружении близких и второй половинки. Это день сближения, поиска компромиссов. Также эксперты отмечают, что сегодня полезно просить друг у друга прощения.

Талисманы удачи на 10 июля

Циркон. Энергетика этого камня помогает путешественникам, а также обладает защитными свойствами. Это лучший помощник для тех, кто не привык сидеть сложа руки.

Янтарь. Если у вас будет мало мотивации, этот минерал поможет восполнить ее недостаток. С ним вы станете более продуктивными, энергичными и готовыми к любым проблемам.

Золотые украшения. Золото и Единица всегда на одной волне. Украшения из этого металла помогут вам начать действовать с самого утра.