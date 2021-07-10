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Партия "Новые люди" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Госдуму

Партия "Новые люди" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Госдуму

Партия "Новые люди" направила в Центризбирком документы, необходимые для заверения избирательного списка кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму, а также утверждения перечня кандидатов по одномандатным округам.

Список выдвигаемых кандидатов был утвержден на съезде партии 4 июля. В федеральной части перечня два человека — лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. В общей сложности выдвигаются 239 кандидатов по 37 территориальным группам. Кроме того, партия "Новые люди" подала документы о выдвижении 214 кандидатов по одномандатным округам.

Документы в Центризбирком передали Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева, а также другие кандидаты от партии — врач-реаниматолог Дарья Садовская (Санкт-Петербург), правозащитник Александр Хуруджи (Ростовская область) и телепродюсер Сангаджи Тарбаев (Москва).

По словам лидера партии Алексея Нечаева, партия во многом опирается на опыт прошлого года, когда "Новые люди" участвовали в выборах депутатов законодательных собраний в четырех регионах и прошли везде, где были допущены к выборам.

"Наши кандидаты — это люди, которые уже многое делают для своих регионов, для жителей. И для них такой поход во власть — это способ сделать для людей еще больше. У них есть новые решения, потому что нам всем очень важно обустроить страну для жизни. Сделать государство более приветливым к людям", — подчеркнул Нечаев.

Сардана Авксентьева уверена, что отличительной чертой партии является сильная региональная повестка. Она подчеркнула, что политсила привержена содействию и поддержке регионов.

"Мы считаем, что необходима поддержка регионов, их последовательное развитие. А это невозможно, пока там нет денег. Налоги должны оставаться на местах. Это даст возможность регионам самим решать, как улучшить жизнь людей в том или ином городе, поселке или селе", — добавила она.

Выборы в Госдуму в России пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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По материалам: uposters.ru

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