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Певице МакSим стало лучше

Певице МакSим стало лучше

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала "Газете.ру" о состоянии певицы, госпитализированной с пневмонией и введенной в состояние медикаментозной комы.

Состояние артистки, по словам Богушевской, начало улучшаться.

У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше.

Марину Абросимову госпитализировали 15 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией. Спустя неделю из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат. 

Несколько дней назад NEWSTES писал, что состояние МакSим остается стабильно тяжелым, а врачи считают, что ее выздоровление будет чудом.

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По материалам: uposters.ru

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