Певице МакSим стало лучше

Вадим Карасев

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала "Газете.ру" о состоянии певицы, госпитализированной с пневмонией и введенной в состояние медикаментозной комы.

Состояние артистки, по словам Богушевской, начало улучшаться.

У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше.

Марину Абросимову госпитализировали 15 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией. Спустя неделю из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат.

Несколько дней назад NEWSTES писал, что состояние МакSим остается стабильно тяжелым, а врачи считают, что ее выздоровление будет чудом.