При опрокидывании лодки в Петербурге пострадали девять человек

Анастасия Иванова

18:30 Автор: Юлия Тихонова

Источник: ТАСС

Лодка перевернулась на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге, пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

ЧП произошло в 15:23 по московскому времени.

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«На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной, все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По данным источника агентства, у одного из пострадавших детей сломана нога, двое других получили ушибы. Кроме того, один пострадавший мужчина попал в реанимацию, у остальных переломы ног.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД, полицейские организовали проверку.

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