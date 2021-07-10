При опрокидывании лодки в Петербурге пострадали девять человек
18:30 Автор: Юлия Тихонова
Источник: ТАСС
Лодка перевернулась на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге, пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
ЧП произошло в 15:23 по московскому времени.
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«На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной, все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
По данным источника агентства, у одного из пострадавших детей сломана нога, двое других получили ушибы. Кроме того, один пострадавший мужчина попал в реанимацию, у остальных переломы ног.
Как сообщили в пресс-службе главка МВД, полицейские организовали проверку.