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При опрокидывании лодки в Петербурге пострадали девять человек

При опрокидывании лодки в Петербурге пострадали девять человек

18:30  Автор: Юлия Тихонова


Источник: ТАСС



Лодка перевернулась на Дудергофском канале в Санкт-Петербурге, пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. 

ЧП произошло в 15:23 по московскому времени.

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«На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной, все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По данным источника агентства, у одного из пострадавших детей сломана нога, двое других получили ушибы. Кроме того, один пострадавший мужчина попал в реанимацию, у остальных переломы ног.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД, полицейские организовали проверку. 


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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