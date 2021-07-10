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Путин оценил идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

Путин оценил идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

15:13  Автор: Юлия Тихонова


Источник: РИА Новости



Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать в составе Росгвардии отдельные казачьи подразделения, сообщил полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Об этом пишет РИА «Новости». 

Ранее полпред заявил, что терское войсковое казачье общество может наладить взаимодействие с воинскими частями Минобороны и Росгвардии, казаков могут задействовать в охране и защите государственных объектов и организации общественной безопасности.

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«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», — сказал Чайка в ходе Евразийского форума казачьей молодежи «Казачье единство-2021».

Полпред пояснил, что речь идет лишь о казачьих формированиях. «Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — отметил он.

В апреле Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества. В частности, глава государства поручил кабмину вместе с московским правительством создать Центральный музей российского казачества на базе «Государственного исторического музея». В том числе организовать его работу, предусмотрев необходимое финансирование.


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По материалам: pnp.ru

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