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Рогозин: модуль «Наука» для МКС заправлен

Рогозин: модуль «Наука» для МКС заправлен

18:49  Автор: Юлия Тихонова



Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который в июле отправится к международной космической станции, заправлен, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск ракеты «Протон-М» с новым лабораторным модулем «Наука» с космодрома Байконур запланирован на 21 июля. Полёт к МКС продлится 8 суток, стыковка к модулю «Звезда» намечена на 29 июля. 

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«МЛМ «Наука» заправлен компонентами ракетного топлива. Замечаний нет», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье его доставят на площадку Технического комплекса и продолжат готовить к запуску. 

Лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.


#космос


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По материалам: pnp.ru

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