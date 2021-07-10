Rolls-Royce неожиданно отказался помогать Украине

Вадим Карасев

Британский концерн Rolls-Royce внезапно отказался поставить оборудование для украинских десантно-штурмовых катеров "Кентавр", причем сделал это за считанные дни до ожидаемой поставки. Об этом сообщил в Facebook бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Он отметил, что ситуация с катерами "все более начинает походить на закрученный детектив".

Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли, за 5 дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения.

При этом, по словам Бирюкова, для российских катеров "Раптор", схожих по назначению с "Кентаврами", британская фирма продолжает поставлять водометы. "Страшно предположить, что бизнес - это ничего личного", - отметил чиновник времен Петра Порошенко. Он также добавил, что два построенных "Кентавра" уже два года не могут принять на вооружение, поскольку за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.

Ранее в минобороны Украины назвали катера "Кентавр" достойным ответом Черноморскому флоту РФ.



