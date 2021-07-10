"Роскосмос" предложил запустить АЭС на Марсе

Вадим Карасев

Конструкторское бюро "Арсенал", входящее в "Роскосмос", предложило отправить на Марс атомную электростанцию, которая в перспективе будет снабжать электроэнергией российские миссии. Об этом сообщает РИА Новости.

АЭС может быть доставлена на орбиту планеты в составе ядерного буксира "Зевс" и сброшена на поверхность планеты на парашюте. В реакторе станции предполагается использование технологий, разработанных для самого "Зевса".

Сам буксир может быть использован в качестве передатчика данных с Марса на Землю. При размещении в точке равенства гравитационных сил Солнца и Марса космический аппарат, оснащенный ретрансляторами сигналов, способен создать высокоскоростной канал передачи информации.

Ранее Китай показал новые видео с Марса, снятые миссией "Тяньвэнь-1".