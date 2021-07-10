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Сакральный смысл Единицы: энергетика числа 1 и его влияние на судьбу и удачу

Сакральный смысл Единицы: энергетика числа 1 и его влияние на судьбу и удачу

Числа вокруг нас. Они не просто описывают происходящие вокруг нас процессы, но и регулируют их, управляя нашей удачей, судьбой, энергетикой всего мира. Эксперты познакомили нас с тем, каков сакральный смысл Единицы.


Чтобы менять судьбу к лучшему, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам следовать пяти духовным законам, а также следить за нашими нумерологическими прогнозами. В них собрано много советов, которые помогут узнать, какое число руководит миром в тот или иной день. Если это Единица, значит, настало время действовать.

Энергетика числа 1

Всего нумерология оперирует девятью числами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Единица — это начало отсчета. Это число мотивации, движения вперед. Оно не терпит лени и эгоизма. Единица связана с коллективным разумом. Не стоит думать, что число 1 — символ одиночек. Это число обожает, когда люди дружат, вместе работают, любят друг друга и общаются. Всех, кто предпочитает действовать самостоятельно, Единица не оставляет без поощрения, ведь это еще и число силы воли. Если вам тяжело, Единица обязательно попробует исправить ситуацию и протянуть вам руку помощи.

Энергетика этого числа созидательна, но в ней больше мужского начала, чем женского. Это значит, что в дни, когда Единица правит миром, люди становятся более динамичными, мотивированными и расторопными.

Сила Единицы заключается в ее всецелом стремлении к преображению окружающей нас реальности. Во время правления этого числа можно отправляться в дальнюю дорогу. Оно благоволит не только странникам, но и творческим личностям.


Влияние Единицы на судьбу и удачу

Число 1 не влияет на судьбу — оно лишь дает людям желание менять ее самостоятельно. У людей появляется энтузиазм, сила воли, желание исполнить свои мечты как можно скорее. Порой это чревато обострением жадности.

Если в ваших дне и месяце рождения есть хотя бы одна Единица, это значит, что вы сильная и целеустремленная личность, даже если вам кажется, что это не так. Также Единица может указывать на то, что у вас молодая душа. Скорее всего, это первое или максимум второе ваше физическое воплощение.

Если в вашем номере телефона, автомобиля или банковской карты есть несколько единиц, идущих друг за другом, это положительный знак. Скорее всего, это намек Вселенной на то, что вы на верном пути и вам нельзя сдаваться. Единицу смело можно назвать числом удачи, поэтому если она постоянно попадается вам на глаза, знайте, что вы все делаете правильно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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