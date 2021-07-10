Скрытные микрофинансовые организации оштрафуют на 100 тысяч рублей

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

01:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Установлены дополнительные требования к деятельности кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов. Они повысят информированность граждан об услугах и сделают взаимодействие с этими организациями более удобным. Соответствующие изменения вступают в силу 10 июля.

Микрофинансовая компания теперь обязана иметь официальный сайт в национальной доменной зоне России. Кроме того, Центробанк наделён полномочиями устанавливать перечень информации, подлежащей раскрытию микрофинансовой организацией на её сайте и в местах обслуживания клиентов, а также порядок и сроки раскрытия такой информации.

Если у организации нет сайта или информация о правилах предоставления микрозайма неполная или отсутствует, такую компанию ждёт штраф до ста тысяч рублей, должностных лиц могут оштрафовать за это на сумму до тридцати тысяч.

Кредитные кооперативы, в состав которых входит более трёх тысяч человек, будут обязаны размещать на своём сайте информацию о себе, а также ряд документов о своей работе. Перечень такой информации установит ЦБ. Ещё одно требование — кредитные кооперативы должны будут передавать сведения, которые содержатся в реестре его членов, в Центробанке.

ЦБ предлагает обязать финорганизации отвечать на претензии клиентов

Договор займа в ломбарде и залоговый билет объединят в один документ, что будет удобнее и потребителям, и самим ломбардам. Также изменяется и форма залогового билета, в ней учтут особенности деятельности ломбардов. Залоговый билет будет включать таблицу индивидуальных условий договора потребительского займа, информацию о заложенной вещи, информацию для заёмщика о его правах на заложенную вещь и иные сведения.

Появилась возможность оформлять залоговый билет в электронном виде, что будет способствовать развитию дистанционных услуг в этом сегменте финансового рынка.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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