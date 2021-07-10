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СМИ: правительство Гаити попросило США ввести в страну войска

СМИ: правительство Гаити попросило США ввести в страну войска

00:55  Автор: Жанна Звягина



Правительство Гаити попросило США ввести войска для защиты в стране ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом в пятницу сообщает газета The New York Times со ссылкой на министра по выборам страны Матиаса Пьера. 

По словам политика, запрос о вводе войск был сделан после обещаний президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помочь стране. В Порт-о-Пренсе опасаются, что беспорядки после убийства главы республики могут усугубить сложную обстановку в стране.

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Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его жена Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

Накануне правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству главы республики, 26 из них — колумбийцы, еще двое — граждане США гаитянского происхождения. Всего задержаны 17 участников преступной группы.

В Боготе установили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные Колумбии. Гаитянский судья Клеман Ноэль, опросивший задержанных американцев, заявил, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу Майк.


#США #международные отношения #происшествия


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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