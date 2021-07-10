Телеграм-каналы: Алеся Кафельникова впервые стала мамой

Вадим Карасев

22-летняя Алеся Кафельникова впервые стала мамой! Об этом сообщил телеграм-канал "Только никому" со ссылкой на комментарий в твиттере отца Алеси Евгения Кафельникова. Еще вчера он оставил интригующее сообщение, в котором рассказал, что собирается сегодня напиться, потому что "повод шикарный". В комментариях на вопрос одного из подписчиков о причинах такого хорошего настроения Евгений ответил:

Когда дедом станете, тогда и кирнете (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Свою беременность модель сначала скрывала, но слухи о ней все-таки активно обсуждали в интернете. Впервые о том, что Алеся ждет ребенка заговорили в конце сентября 2020 года, когда она опубликовала фото с большой банкой соленых огурцов — многие подписчики посчитали это намеком.

В тот же день Алеся подтвердила и свой роман с 35-летним Георгием Петришиным, бывшим женихом Светланы Ходченковой.





Алеся КафельниковаАлеся Кафельникова и Георгий Петришин

В феврале 2021 года известная тусовщица из нулевых Надя Сказка рассказала телеграм-каналу "Антиглянец", что Алеся действительно в положении. Как и Алеся, Надя в тот момент находилась на Бали и периодически видела Кафельникову. Сама Алеся потом высмеяла сообщение Сказки.

Кто такая Настя Сказка? И почему я узнаю такие интересные новости о себе последняя? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.),

— написала тогда Алеся.





Однако подозрения подписчиков лишь усиливались, так как в инстаграме модель часто публиковала свои портреты или снимки в свободных платьях, в то время как на редких видео уже можно был заметить округлившийся живот.





Весной 2021 года в сети появились фотографии, на которых беременность Алеси была очевидной. Их опубликовал владелец кулинарных курсов на Бали, которые модель посещала, чтобы познакомиться с локальной кухней. Позднее они были удалены из соцсетей.





Но в июне 2021 года Алеся, наконец, перестала хранить молчание. Модель появилась на обложке журнала Elle (съемки проходили как раз на последних месяцах беременности) и даже ответила на несколько вопросов подписчиков в сторис.

О своих отношениях с Петришиным Алеся не рассказывала в интервью, но в прошлом году, отвечая на вопросы подписчиков, назвала его "лучшим мужчиной в своей вселенной". Позднее модель также отметила, что рождение ребенка они планировали.

Напомним, что до этого Кафельникова встречалась с рэпером Фараоном (настоящее имя — Глеб Голубин), и это был не самый просто период в жизни модели. Тогда Алеся пристрастилась к наркотикам, кроме того, у нее были психологические проблемы. Отношения с Глебом тоже были нестабильными: молодые люди то расходились, то сходились вновь.





Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него уже есть,

— так в прошлом году Алеся объяснила окончательное расставание с Глебом, отметив, что даже не поддерживает с ним больше контакт.