Тина Кунаки снялась полуобнаженной вместе со своим братом

Вадим Карасев

24-летняя модель Тина Кунаки, возлюбленная 54-летнего Венсана Касселя, приняла участие в фотосъемке вместе со своим братом Закари. Британский фотограф Марио Тестино опубликовал в инстаграме снимок своего авторства. В кадре Тина позирует вместе с 21-летним братом Закари, который, пойдя по стопам знаменитой сестры, тоже стал заниматься модельным бизнесом.





Тина и Закари Кунаки

Экзотическая внешность брата и сестры подтолкнула знаменитого фотографа запечатлеть героев в виде иноземных островитян. Подчеркнуть образ туземцев удалось с помощью съемки топлес. Необычной внешностью брат и сестра обязаны происхождению своих родителей: их мама — итальянка, отец — уроженец Того.

Тины Кунаки позирует в полуобнаженном виде не впервые. Будучи профессиональной и успешной моделью, она много позировала и в стиле ню. Даже во время беременности она появилась на обложке журнала Hello! абсолютно обнаженной.

Тина и Закари Кунаки





Тина Кунаки

Марио Тестино, одному из самых успешных фотографов в индустрии моды, привычно работать со знаменитостями. Для него позировали не только мировые звезды, такие как Кейт Мосс, Мадонна, Анджелина Джоли, но и члены британской королевской семьи. Например, официальное фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон после помолвки сделал именно Тестино.









Тина Кунаки и Венсан Кассель

Напомним, Тина Кунаки замужем за звездой французского кинематографа Венсаном Касселем. С 2016 года ходили слухи о романе пары, и три года назад Тина Кунаки вышла замуж за Венсана. Брак вызвал резонанс в обществе из-за 30-летней разницы в возрасте супругов. При знакомстве с моделью Венсан и сам был потрясен, узнав, сколько ей лет.

Судя по снимкам из романтических путешествий, которыми регулярно делится пара с поклонниками, их семейная жизнь проходит в гармонии и радости. У супругов есть двухлетняя дочь Амазони Кассель.





Тина Кунаки и Венсан Кассель

Напомним, с 1999 по 2013 год Венсан был в отношениях с известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи. У них есть две дочери — 16-летняя Дева Кассель, пробующая себя в качестве модели для съемок в глянце, и 11-летняя Леони Кассель. Пара рассталась, но осталась в добрых отношениях, экс-возлюбленные даже вместе проводят отпуск с общими детьми.





Тина Кунаки и Венсан Кассель





Тина и Закари Кунаки