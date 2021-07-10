Учиться в вузах станет дороже

Влада Некрасова

«Парламентская газета» сравнила цены на высшее образование в столице и регионах

00:00 Автор: Светлана Заверняева

В прошлом году Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения на коммерческих отделениях. В этом году единой позиции по этому вопросу пока нет. По данным на конец июня, плата за обучение в некоторых учебных заведениях вырастет на 5-10 процентов. Где тарифы выросли больше всего, а где не меняются уже третий год, и планируют ли вузы пересчитывать стоимость при переводе лекций и семинаров в дистанционный формат, разбиралась «Парламентская газета».

Перерасчёта не будет

В мае прошлого года Минобрнауки решило сохранить цены на обучение в вузах на уровне 2019 года — это стало частью пакета социально-экономической поддержки высшего образования. Однако пересчитывать стоимость учёбы из-за перехода в более дешёвый дистанционный формат университеты отказались. Напомним, осенью прошлого года студенты-контрактники МГУ подготовили коллективный иск к университету, из-за того что в онлайне «качество учебного процесса снизилось в разы». В пресс-службе вуза тогда парировали, что с марта 2020 года «были приняты исчерпывающие меры, направленные на сохранение непрерывности образовательного процесса». А раз качество образования не снизилось, то и оснований для перерасчёта и возврата денег нет. Теми же аргументами, как выяснила «Парламентская газета», отвечают на просьбу о перерасчёте и в других ведущих вузах страны.

«Онлайн-обучение мы рассматриваем как часть очного. Студенты проходят всю программу в полном объёме и имеют возможность дистанционно общаться с преподавателем. Поэтому расценки мы не пересматривали», — сообщили в приёмной комиссии РЭУ имени Плеханова.

Не намерены пересчитывать стоимость обучения и в МГТУ имени Баумана. «Сейчас коллектив и студенты активно проходят вакцинацию. Мы очень рассчитываем на очное обучение: для инженерных специальностей этой важно», — уточнили в пресс-службе вуза.

В приёмном отделении ГИТИСа тоже уверены, что учить студентов актёрскому мастерству можно и в Зуме. Именно в таком формате, напомнили на актёрском факультете, проходили занятия в весеннем семестре, поэтому цены в институте не снижали.

Тем не менее, как пояснили в Союзе потребителей, студенты вправе потребовать от вуза перерасчёт, сославшись на несоблюдение условий договора. «Но если все начнут требовать возврата денег, которые якобы вуз сэкономил в пандемию, судьба университетов будет печальной», — сказал «Парламентской газете» глава Союза потребителей Пётр Шелищ.

Студенты платных отделений ждут тарифы

Именно поэтому Союз не станет призывать студентов дружно идти в суды. По мнению Шелища, в условиях новой реальности стороны должны искать компромисс. «Если есть конкретные претензии, например к качеству видеосвязи, значит, вуз их должен устранить», — считает правозащитник. Если вузы не могут в полном объёме выполнить все свои обязательства в онлайн, они могли бы предоставить студентам дополнительные услуги, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, допустил Шелищ.

Кому лишнего не надо

В этом году единого мнения о стоимости высшего образования сформировать не удалось, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в кулуарах форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития», процитировало замминистра ТАСС. Накануне приёмной кампании ректор МГУ и глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий призвал коллег всё же не повышать стоимость обучения.

Среди университетов, которые поддержали это воззвание, — МГТУ имени Баумана. «Цены у нас стабильны уже три года», — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе вуза.





Год обучения на коммерческом отделении бакалавриата по специальности «Прикладная математика и информатика» в одном из ведущих технических вузов страны обойдётся в 270 тысяч рублей. Студенты бакалавриата, зачисленные на специальность «Ракетные комплексы и космонавтика» или «Наноинженерия», заплатят 350 тысяч.

Руководство НИУ ВШЭ тоже решило сохранить стоимость платных образовательных услуг на уровне прошлого года на большинстве образовательных программ, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Вышки. Студенты бакалаврской программы «Информатика и вычислительная техника» заплатят за год 390 тысяч рублей, а программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета обойдётся уже в миллион рублей за год.

Где ждут новые тарифы

Однако в некоторых вузах стоимость обучения на платном отделении подросла. Так, в ГИТИСе сообщили, что со дня на день объявят новые расценки. «Год обучения на платном отделении актёрского факультета стоил 470 340 рублей. В новом учебном году цена составит около 480 тысяч рублей», — сказали «Парламентской газете» в приёмной комиссии Российского института театрального искусства.

Новые тарифы опубликовали и на сайте СПбГУ. Если год назад студент-первокурсник очного отделения истфака платил 208 700 рублей в год, то теперь ему придётся раскошелиться на 216 400 тысяч рублей. «В 2020 году в связи с пандемией коронавируса повышение не производилось, однако в этом году возможности сохранять стоимость обучения на уровне 2019 года нет», — пояснили в виртуальной приёмной вуза. Цену учёбы для второго и последующих курсов СПбГУ, уточнили на сайте вуза, подняли в пределах официального уровня инфляции — на 3,7 процента.

В РЭУ имени Плеханова платные услуги дорожают на 10-15 процентов, сразу предупредили в приёмной комиссии вуза и выслали таблицу с актуальными тарифами. Разброс цен — от 265 тысяч рублей в год (факультет экономики торговли и товароведения) до 490 тысяч (факультет маркетинга).

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В провинции дешевле

Зато во многих региональных вузах, как выяснила «Парламентская газета», цены остались на уровне прошлого года. В Донском государственном техническом университете средняя цена года обучения на бакалавриате — около 127 тысяч рублей. Студент Ивановского госуниверситета заплатит за год около 100 тысяч рублей, сообщил «Парламентской газете» сенатор от этого региона Виктор Смирнов.

«Чем ближе к столице, тем больше рост цен и дороже стоимость услуг», — объяснил почти трёхкратную разницу зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Ещё одним сдерживающим фактором, по мнению сенатора, стал ограниченный платёжеспособный спрос населения в провинции. Так, в Ивановской области средняя зарплата в 2021 году — чуть больше 33 тысяч рублей. «Если бы вуз решил поднять расценки с 90-100 тысяч рублей до 110 тысяч в год, это стало бы ощутимой разницей для многих родителей выпускников», — уверен Смирнов.





«В этом году количество бюджетных мест в регионах увеличилось. Многие выпускники, которые планировали поступать платно, получат возможность учиться на бюджете. Кроме того, с каждым годом растёт поток поступающих в колледжи», — добавила аргументы, почему в регионах цены не растут, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Допустимый рост

По данным Абанкиной, даже в столице большинство вузов из-за этого так и не решились поднимать цены сильнее чем на 5-10 процентов по сравнению с 2019 годом. Рост до 15 процентов, пояснила она, наблюдается лишь по отдельным направлениям обучения, где выпускники претендуют на высокооплачиваемую работу.

При этом многие вузы не могут сохранять расценки трёхлетней давности, так как это приведёт к банкротству, считает Виктор Смирнов: «Университетам приходится платить коммуналку, а тарифы, как мы знаем, каждый год растут. Помимо этого, вузы обязаны выполнять указ президента о том, что средняя зарплата научных сотрудников должна быть не ниже двух средних зарплат по региону. Плюс затраты на расходные материалы к учебному оборудованию. Всё это влияет на стоимость обучения», — перечислил сенатор.

Именно поэтому в профильном комитете Совета Федерации, по словам Смирнова, считают обоснованным повышение стоимости обучения до 6-6,5 процента. Цифры, которые намного отличаются от этих, по мнению Смирнова, можно объяснить «излишним аппетитом» некоторых организаций. Но эксперты уверены, что резкое повышение стоимости учёбы в этом году заставит абитуриентов пересмотреть свои планы и сделать выбор в пользу другого вуза.

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