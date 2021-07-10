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В Италии за сутки выявили 1,4 тыс. случаев COVID-19

В Италии за сутки выявили 1,4 тыс. случаев COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:29  Автор: Александр Тараканов



В Италии после обработки порядка 208 тысяч тестов на коронавирус выявили 1400 случаев инфицирования, что на 10 больше, чем днём ранее. Об этом говорится в субботнем бюллетене министерства здравоохранения страны.

Соотношение количества сделанных тестов и полученных положительных результатов составило 0,67 процента (против 0,7 процента 9 июля). Больше всего заразившихся в Кампании (210), Ломбардии (205), Сицилии (192), Лацио (176) и Венето (157).

В городе, откуда по Италии распространился COVID-19, вновь обнаружили очаг заражения


Количество точно установленных носителей вируса в Италии на сегодняшний день равно 41 015 (минус 0,92 процента за сутки). С симптомами заболевания госпитализированы 1147 человек (минус 1,71 процента). Число нуждающихся в интенсивной терапии составляет 161 (минус 4,73 процента). На карантине и самоизоляции находятся ещё 39 707 бессимптомных больных (минус 0,88 процента).

За сутки выздоровели 1763 человека, в то же время скончались 12 инфицированных COVID-19.

Число заразившихся за время пандемии коронавирусом в стране составляет 4 269 885, включая 127 768 умерших и 4 101 102 выздоровевших.

По данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 10 июля сделали 56 917 775 прививок против COVID-19, число прошедших полный курс вакцинации составляет 23 206 691, что соответствует 39,2 процента населения страны.


#Италия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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