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В Конгрессе США возложили на Словению обязанность бороться с Россией и Китаем

В Конгрессе США возложили на Словению обязанность бороться с Россией и Китаем

Словения, принявшая председательство в Совете Евросоюза, должна теперь бороться с "влиянием" России и Китая, считает председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар.

Как сообщает RT, во время выступления в конгрессе политик напомнил, что Любляна 1 июля возглавила один из главных органов ЕС и произошло это в достаточно сложное время как для Европейского союза, так и для всего мира.

Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, — противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее.

По словам Госара, из председательской программы Словении следует, что страна готова решить также еще одну "беспрецедентную задачу" — "стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем".

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По материалам: uposters.ru

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