В Кремле приостанавливают торжественные церемонии развода караулов из-за коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

01:27 Автор: Геннадий Мельник

Федеральная служба охраны (ФСО) из-за ситуации с коронавирусом решила с 10 июля временно прекратить проведение церемоний развода пеших и конных караулов, которые проходят каждую субботу на Соборной площади Кремля.

Традиционно в церемонии участвует знаменная группа из семи человек, 12 всадников из состава Почетного кавалерийского эскорта и 36 солдат из роты специального караула. В торжественной части программы военнослужащие демонстрируют динамические перестроения в различные фигуры и выполняют приёмы с оружием. Посмотреть церемонию в теплое время года обычно приходят от нескольких сотен до нескольких тысяч москвичей и гостей столицы.

Однако в связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. Об этом сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Названа самая уязвимая к коронавирусу возрастная группа

Когда проведение церемонии будет возобновлено, не сообщается.

Примечательно, что нынешний, семнадцатый по счёту, сезон развода конных и пеших караулов Президентского полка открылся всего около месяца назад, 29 мая. А предыдущий сезон был полностью пропущен из-за пандемии коронавируса.

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