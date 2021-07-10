В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации справок

Вадим Карасев

В Москве сотрудники полиции задержали несколько человек за подделку и распространение фиктивных справок о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Оперативники в ходе проверочной закупки на Измайловском проспекте задержали женщину-курьера, передавшую им поддельные медицинские документы, заверенные печатями одной из городских поликлиник столицы и предварительно заказанные через интернет. Задержанная объяснила, что работает в службе доставки и согласилась отвезти посылки за 250 рублей.

Экспертиза показала, что штампы на справках были поддельные. Стоимость одной такой справки изготовители оценили в 3500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Еще одну женщину-курьера задержали на Профсоюзной улице, она также пыталась сбыть справки о медицинском отводе от вакцинации, которые получила от неизвестного ей человека. "Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей", - сообщили в МВД.

Затем полицейские вышли на двоих приезжих, которые занимались изготовлением поддельных справок с использованием готовых бланков с печатями. Их задержали. В ходе обысков в квартирах фигурантов изъята компьютерная техника и 20 бланков с оттисками штампов медицинских учреждений Москвы. Задержанные отпущены под подписку о невыезде. Курьер проходит по делу как свидетель.

Как писал Ruposters, ранее в Москве завели первое уголовное дело за подделку QR-кода.