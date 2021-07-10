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В России за сутки умерло максимум больных COVID-19 за время пандемии

В России за сутки умерло максимум больных COVID-19 за время пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:39  Автор: Юлия Тихонова



Еще 752 человека скончались от коронавируса в России за минувшие сутки, общее число летальных исходов выросло до 142 253. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это самый высокий показатель за все время эпидемии.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 124 (12,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Попова прокомментировала возможное появление российских штаммов


Всего с начала пандемии выявили 5 758 300 случаев заболевания.

За прошедшие сутки выздоровели 17 750 человека, всего — 5 182 837. При этом умерли 752 больных (против 726 9 июля). В Москве зафиксировано 108 летальных случаев, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала руководителям регионов вводить ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.


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По материалам: pnp.ru

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