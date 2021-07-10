В России за сутки умерло максимум больных COVID-19 за время пандемии
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
11:39 Автор: Юлия Тихонова
Еще 752 человека скончались от коронавируса в России за минувшие сутки, общее число летальных исходов выросло до 142 253. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Это самый высокий показатель за все время эпидемии.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 124 (12,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
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Всего с начала пандемии выявили 5 758 300 случаев заболевания.
За прошедшие сутки выздоровели 17 750 человека, всего — 5 182 837. При этом умерли 752 больных (против 726 9 июля). В Москве зафиксировано 108 летальных случаев, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала руководителям регионов вводить ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.