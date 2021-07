В сети появился первый официальный кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"

Вадим Карасев

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе", который получил название "История продолжается..." (And Just Like That). Роли в сиквеле исполняют бессменные Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном сериале роль Саманты Джонс, от участия в продолжении отказалась из-за конфликта с другими актрисами. Заменить ее должна 45-летняя актриса Сара Рамирес — ее персонаж будет небинарным.

На первом официальном снимке три героини уверенно смотрят в кадр. Вкусовые предпочтения персонажей мало изменились — героини верны своему стилю и характеру: на фото — творческая и взбалмошная Кэрри, строгая Миранда и романтичная Шарлотта.





Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис

Поклонники отметили, что актрисы сильно изменились, но сошлись во мнении, что возрастные изменения вроде седины Синтии Никсон смотрятся гармонично.

По сюжету три подруги — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк — живут обычной жизнью 50-летних на Манхэттене. Актрисы, исполнившие эти роли, соответствуют возрасту героинь: Саре Джессике Паркер и Кристин Дэвис сейчас по 56 лет, Синтии Никсон — 55.





Кадр со съемок сериала

Уже известно, что в съемках будут принимать участие Эван Хэндлер, исполнивший роль второго мужа Шарлотты Гарри, Уилли Гарсон, по сюжету близкий друг Кэрри Стэнфорд, Дэвид Эйгенберг, возлюбленный Миранды Стив, и, конечно же, Крис Нот в роли Мистера Бига.

Проект будет состоять из десяти серий длительностью по полчаса каждая. Первый тизер Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме в январе.

Не можем дождаться! Уже не терпится!

— завалили ее комментариями поклонники.

Напомним, что сериал "Секс в большом городе" выходил в эфир с 1998 по 2004 год, всего было шесть сезонов. После закрытия культового шоу было снято два одноименных полнометражных фильма в 2008 и 2010 годах и один приквел "Дневники Кэрри".





Кадр из сериала "Секс в большом городе"Промо сериала "Секс в большом городе"Промо сериала "Секс в большом городе"