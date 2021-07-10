В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что это такое и как повторить

Вадим Карасев

Spletnik продолжает знакомить вас с актуальными трендами этого лета. На сей раз речь пойдет о макияже. Вот уже которую неделю инстадивы и тиктокерши публикуют в своих аккаунтах снимки и видео с необычным макияжем глаз под названием "глаза Бардо". Как эта техника стала такой популярной в соцсетях, какое отношение имеет к звезде французского кино Брижит Бардо и как самостоятельно повторить такой макияж, рассказываем в новом материале.

Что это

В начале лета в сети стал набирать популярность новый мейкап-тренд под названием "глаза Бардо" (Bardot Eyes). Его суть заключается в создании дымчатого макияжа по особой технологии, когда в процессе затрагиваются не только сами глаза, но и щеки. Вопреки распространенному мнению, новый вид макияжа не имеет никакого отношения к культовым кошачьим стрелкам Брижит Бардо. Однако фамилия французской актрисы все же неспроста фигурирует в названии тренда.





Родоначальницей тренда считается британская визажистка Александра Клэр. Именно она придумала и усовершенствовала новую тенденцию в макияже глаз, а потом столкнулась с необходимостью дать своему творению название. Тогда-то Клэр и пришло в голову словосочетание "глаза Бардо", причем вдохновилась мейкап-гуру вовсе не фирменным макияжем секс-символа 1950-х и 1960-х годов, а предметом одежды из летнего гардероба девушек.

Этот макияж напомнил мне топ, который есть в моем гардеробе. Он сидит чуть ниже плеч и в народе известен как топ Бардо. Так и родились "глаза Бардо",

— рассказала Александра.





Топ Бардо, в свою очередь, также был когда-то назван в честь французской иконы стиля Брижит Бардо. Именно она одной из первых начала носить блузы и топы с открытыми плечами и тем самым ввела их в моду. Свой фирменный макияж же Александра Клэр нарекла "глазами Бардо", потому что при первом взгляде на него возникает ассоциация со съехавшим с плеч топом — как раз по такому же принципу мейк как бы съезжает с век на лицо.





Брижит Бардо









Этот завораживающий макияж глаз — возрождение образа, который Клэр впервые попробовала сделать еще в 2017 году. В течение нескольких лет визажистка оттачивала технику и теперь описывает этот мейк как "дымчатый и довольно насыщенный с мощной растушевкой".

Сейчас идеолог тренда убеждена, что такой макияж можно легко адаптировать для любого бьюти-образа. Александра также рекомендует попробовать его тем, кто не боится ярких экспериментов и хотел бы научиться делать что-то новое, помимо банальных стрелок и смоки-айз.





Как повторить

На просторах TikTok и Instagram сейчас можно найти много вариаций макияжа в стиле "глаза Бардо", а также различные способы его повторить. Однако для начала Spletnik рекомендует прислушаться к советам той самой основательницы мейкап-тренда Александры Клэр. Выучив основы, вы легко сможете трансформировать этот макияж под себя. Так что вот пошаговая инструкция от Клэр.





Шаг первый — подготовка

Не стоит начинать макияж именно с глаз. Сперва как следует подготовьте "холст" — нанесите и равномерно распределите по лицу тональное средство. Затем подготовьте инструменты: понадобятся гелевая подводка, тени для век, тонкая кисточка для нанесения подводки и потолще для растушевки. Тени для век в качестве основы лучше брать того же оттенка, что и подводка, а для дальнейшей растушевки можно использовать и другие оттенки теней.





Шаг второй — основа

С помощью гелевой подводки для глаз нанесите тонкую линию, ведущую от уголка глаз до начала роста линии волос. Затем тонкой кистью равномерно растушуйте нанесенную подводку по направлению вниз. Следом возьмите толстую кисть и тени того же оттенка, что и ваша подводка. Хорошенько растушуйте тени по направлению к яблочкам щек.

Этот макияж может казаться немного сумасшедшим, пока все не встанет на свои места в самом конце,

— комментирует этот шаг Александра Клэр.

Шаг третий — финальные штрихи

Теперь подготовьте тени уже не такого насыщенного цвета и румяна. С помощью них и кистей для растушевки остается только сгладить переход от ранее нанесенной на лицо основы и сделать его более плавным. Остается только нанести тушь или использовать накладные ресницы (с ними макияж получится еще более ярким, а взгляд — завораживающим!) и подобрать подходящую помаду. Вуаля — ваш трендовый макияж "глаза Бардо" готов!













Вдохновляйтесь примерами тиктокерш и инстадив и не бойтесь экспериментировать. Такой макияж вы вряд ли будете использовать в обычной жизни, однако он отлично подойдет для вечеринки или для дерзкой фотосессии. В одном вы можете быть уверены на 100% — с "глазами Бардо" этим летом вы точно будете в тренде!





































@mercedestrankwong

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