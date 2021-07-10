В Тольятти вспыхнул природный пожар на площади 30 га

Алексей Вольцев

19:18 Автор: Юлия Тихонова

Источник: РИА Новости

Природный пожар на площади 30 гектаров возник в полутора километрах от жилых домов в Тольятти, его тушат более 100 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В полутора километрах от жилых домов и в двух километрах от санатория «Лесное» действует один очаг ландшафтного природного пожара (30 гектаров)», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, пострадавших нет.

Накануне из-за природных пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели в Челябинской области. Огонь распространился на два населенных пункта — Джабык и Запасное, сгорели 72 строения. За медицинской помощью обратились 18 человек, один человек погиб. Спасатели эвакуировали 179 человек, 128 из которых — дети.

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