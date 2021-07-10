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Злоумышленники стали чаше красть деньги у россиян через банкоматы

Злоумышленники стали чаше красть деньги у россиян через банкоматы

ЦБ подготовил обзор, в котором отметил увеличение случаев краж денег у россиян через банкоматы. Объем хищений средств подобным образом в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Объем операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры вырос в I квартале на 171% (по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), их количество также увеличилось (+52%)", - говорится в сообщении.

Вследствие этого средний чек одной операции стал больше на 78%, дойдя до 17,7 тысячи рублей в первом квартале 2021 года с 9,9 тысячи рублей в аналогичном периоде прошлого года. За 4 месяца 2021 года мошенникам удалось похитить почти 305 миллионов рублей, а в 2020 году - 112,5 миллиона рублей.

Ранее Ruposters писал, что в Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием.

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По материалам: uposters.ru

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