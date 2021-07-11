Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге

Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге

Минувший день 46-летняя Анджелина Джоли посвятила шопингу. Голливудская актриса (как и обычные люди) использует выходной день, чтобы сходить за покупками. Будучи матерью шестерых детей, Анджелина находит время для каждого ребенка — субботу актриса провела с 16-летней Захарой.

Папарацци подловили Джоли с дочерью возле магазина игрушек в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, в который Анджелина и Захара приехали за подарками для детей друзей.


Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Анджелина выбрала для дневной прогулки классический тренч песочного оттенка, белое хлопковое платье и коричневые босоножки. Захара предпочла моде удобство и надела легинсы и кроссовки. Следуя санитарным нормам, мать и дочь все время были в медицинских масках.

Захара, напомним, не так давно перенесла операцию. Об этом стало известно из колонки Джоли для журнала Time, в которой она рассказала о воспитании детей разного происхождения и проблемах, с которыми они сталкиваются из-за цвета своей кожи (троих актриса родила от бывшего мужа Брэда Питта, а троих актеры усыновили).
Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/baby/102081-andzhelina-dzholi-rasskazala-chto-ee-doch-zakhara-perenesla-operatciyu.h


Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом

Напомним, Джоли и Питт удочерили Захару, когда той было всего шесть месяцев, в июле 2005 года в Эфиопии. Там Джоли находилась в рамках гуманитарной миссии ООН.

Помимо Захары у пары пятеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

С 57-летним экс-супругом Брэдом Питтом у Джоли продолжается битва за опеку над детьми. И хотя в прошлом месяце судья принял решение в пользу  совместной опеки, Джоли намерена бороться за единоличную опеку над родными и усыновленными детьми.


Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом
Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, как стать неинтересным для телефонных мошенников
Эксперт рассказал, как стать неинтересным для телефонных мошенников
В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса
В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге
В Израиле начали расследование против Коломойского
В Израиле начали расследование против Коломойского
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы с Россией и КНР
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Разведку США обвинили в использовании фотошопа
Разведку США обвинили в использовании фотошопа
Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ
Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ
Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной
Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Битва платьев: Джоан Смоллс против Лили Олдридж
Битва платьев: Джоан Смоллс против Лили Олдридж
Пять настоящих цыганских секретов женского счастья
Пять настоящих цыганских секретов женского счастья

Топ на сегодня

Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев и другие на вечерних премьерах
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем,
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили фильм в Каннах
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили
Неделя высокой моды: street style
Неделя высокой моды: street style
Канны-2021: Шон Пенн с дочерью Дилан, Милен Фармер, Александр Роднянский и другие на премьере "День флага"
Канны-2021: Шон Пенн с дочерью Дилан, Милен Фармер, Александр

Еще по теме

Анджелина Джоли с детьми на красной дорожке NBR Awards-2018
Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь Захара перенесла операцию
Анджелина Джоли пришла на премию Annie Awards—2018 вместе со своими дочерьми Шайло и Захарой