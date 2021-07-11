Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге

Вадим Карасев

Минувший день 46-летняя Анджелина Джоли посвятила шопингу. Голливудская актриса (как и обычные люди) использует выходной день, чтобы сходить за покупками. Будучи матерью шестерых детей, Анджелина находит время для каждого ребенка — субботу актриса провела с 16-летней Захарой.

Папарацци подловили Джоли с дочерью возле магазина игрушек в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, в который Анджелина и Захара приехали за подарками для детей друзей.





Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Анджелина выбрала для дневной прогулки классический тренч песочного оттенка, белое хлопковое платье и коричневые босоножки. Захара предпочла моде удобство и надела легинсы и кроссовки. Следуя санитарным нормам, мать и дочь все время были в медицинских масках.

Захара, напомним, не так давно перенесла операцию. Об этом стало известно из колонки Джоли для журнала Time, в которой она рассказала о воспитании детей разного происхождения и проблемах, с которыми они сталкиваются из-за цвета своей кожи (троих актриса родила от бывшего мужа Брэда Питта, а троих актеры усыновили).

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Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом

Напомним, Джоли и Питт удочерили Захару, когда той было всего шесть месяцев, в июле 2005 года в Эфиопии. Там Джоли находилась в рамках гуманитарной миссии ООН.

Помимо Захары у пары пятеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

С 57-летним экс-супругом Брэдом Питтом у Джоли продолжается битва за опеку над детьми. И хотя в прошлом месяце судья принял решение в пользу совместной опеки, Джоли намерена бороться за единоличную опеку над родными и усыновленными детьми.





Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном МэддоксомАнджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло