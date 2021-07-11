Бальбек ответил на слова вице-премьера Украины о депортации россиян

Алексей Вольцев

10.07.2021 18:02

Автор: Юлия Тихонова

Слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о депортации российских граждан из Крыма - «очередной танец с саблями», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в правительстве страны обсуждают ряд сценариев относительно российских граждан после возвращения Крыма, в их числе — депортация.

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«Очередной танец с саблями в исполнении высокопоставленного украинского чиновника, мол мы всех, кто не приехал через Украину, депортируем, не оставим ни единого шанса. Крым не их, и украинским уже не станет, а в бредни типа «мы вернемся» уже не верят даже на Западе», — сказал Бальбек.

По его словам, Западу безразличны украинские желания по возвращению территории, он может только вводить санкции и выражать озабоченность.

Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором 96,77 % избирателей от Республики Крым и 95,6 % от Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

#Крым #Украина

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