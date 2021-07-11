Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биолог рассказал, от чего зависит течение коронавируса

Биолог рассказал, от чего зависит течение коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:24  Автор: Тамила Аскерова


Источник: РИА Новости



Степень тяжести протекания коронавирусной инфекции зависит от особенностей генов человека, чтобы выявить причины разного развития заболевания нужно время, так как генов десятки тысяч, заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом 11 июля сообщает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что сейчас проводятся исследования по этой теме.

«Это уже изучают врачи и вирусологи, но это очень непросто изучать. Потому что вы узнаете о том, что этот человек (с бессимптомным течением COVID-19 — ред.) не заболел, только когда он случайно пошел и проверился на антитела. При этом вы реально не знаете времени его заражения, дозы заражения, ничего. Это очень трудно изучать», — сказал Нетесов.

Чтобы понять причины разной тяжести течения заболевания нужно время, отметил биолог. «Не годы. Феномен такой (бессимптомников — Прим. ред.) отмечен весной-летом прошлого года. Исследования эти идут. Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или практически бессимптомно», — пояснил он.

Инфекционист рассказал, какие пациенты с COVID-19 могут долго оставаться заразными


Эксперт обратил внимание, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. Ученым надо разобраться, «в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания».

Ранее сообщалось, что Минздрав изучает, насколько прививка предотвращает передачу инфекции другим людям. В ведомстве уточняли, что последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание коронавирусом, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген, ведь вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создаёт иммунный ответ.


#наука #здоровье


124
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Разведку США обвинили в использовании фотошопа
Разведку США обвинили в использовании фотошопа
Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ
Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ
Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной
Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Битва платьев: Джоан Смоллс против Лили Олдридж
Битва платьев: Джоан Смоллс против Лили Олдридж
Пять настоящих цыганских секретов женского счастья
Пять настоящих цыганских секретов женского счастья
Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны
На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в российскую АЭС
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли в свет
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли

Топ на сегодня

Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев и другие на вечерних премьерах
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем,
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что это такое и как повторить
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что
Неделя высокой моды: street style
Неделя высокой моды: street style
Канны-2021: Шон Пенн с дочерью Дилан, Милен Фармер, Александр Роднянский и другие на премьере "День флага"
Канны-2021: Шон Пенн с дочерью Дилан, Милен Фармер, Александр

Еще по теме

Скрытые признаки COVID-19 назвала биолог
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн
Эксперт рассказал, какая серьезная опасность распространения коронавируса существует в России
Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса