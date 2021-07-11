Биолог рассказал, от чего зависит течение коронавируса

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Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

13:24 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Степень тяжести протекания коронавирусной инфекции зависит от особенностей генов человека, чтобы выявить причины разного развития заболевания нужно время, так как генов десятки тысяч, заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом 11 июля сообщает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что сейчас проводятся исследования по этой теме.

«Это уже изучают врачи и вирусологи, но это очень непросто изучать. Потому что вы узнаете о том, что этот человек (с бессимптомным течением COVID-19 — ред.) не заболел, только когда он случайно пошел и проверился на антитела. При этом вы реально не знаете времени его заражения, дозы заражения, ничего. Это очень трудно изучать», — сказал Нетесов.

Чтобы понять причины разной тяжести течения заболевания нужно время, отметил биолог. «Не годы. Феномен такой (бессимптомников — Прим. ред.) отмечен весной-летом прошлого года. Исследования эти идут. Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или практически бессимптомно», — пояснил он.

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Эксперт обратил внимание, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. Ученым надо разобраться, «в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания».

Ранее сообщалось, что Минздрав изучает, насколько прививка предотвращает передачу инфекции другим людям. В ведомстве уточняли, что последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание коронавирусом, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген, ведь вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создаёт иммунный ответ.

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