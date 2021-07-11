Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID

Вадим Карасев

В Москве дома престарелых стали свобдными от COVID-19 зонами – такого результата удалось достигнуть, благодаря кампании по вакцинации. По словам вице-мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за полгода в этих учреждениях не было выявлено ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

В столичном оперативном штабе напомнили, что начали вакцинацию в домах престарелых еще в конце 2020 года. Кампания завершилась в начале февраля, прививку получили 93% жителей пансионатов – у остальных нашлись медицинские противопоказания. Теперь для закрепления результатов планируется провести кампанию по повторному прививанию.

"В московских домах престарелых проживают около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях "Спутником V"... И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых", – отметила Ракова.

Для защиты пожилых москвичей были введены дополнительные меры безопасности – так, теперь в пансионаты пускают только людей со свежим отрицательным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2, а самих обитателей интернатов регулярно осматривают врачи.

Как сообщал Ruposters, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.