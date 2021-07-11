Боррель призвал Евросоюз реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая
09:49 Автор: Тамила Аскерова
Источник: РИА Новости
Европейский союз должен знать, как реагировать на так называемую вакцинную дипломатию, к которой якобы прибегают Москва и Пекин, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Дубровник в Хорватии. Об этом 11 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Total Croatia News.
Глава европейской дипломатии обратил внимание, что Россия и Китай «используют вакцины для достижения своих целей», Евросоюзу следует принять это во внимание.
«Эти страны (Россия и Китай. — Прим. ред.) продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», — цитирует Борреля издание.
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При этом он призвал Брюссель к сотрудничеству с Москвой и Пекином.
На минувшей неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые подвижки в борьбе с ней в мире.
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