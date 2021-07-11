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Британия отказалась платить ЕС за Brexit

Британия отказалась платить ЕС за Brexit

Великобритания считает завышенной сумму, которую от нее требует Евросоюз в качестве компенсации за выход из объединения, и отказывается платить. Об этом заявил представитель канцелярии премьер-министра королевства.

Брюссель выставил Лондону счет за Brexit на €47,5 млрд ($56,2 млрд).

"Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей", — сказал представитель Бориса Джонсона.

Он подчеркнул, что в этой сумме не отражены средства, которые ЕС должен вернуть Британии. По оценке Лондона, сумма компенсации Евросоюзу должна составить £35–39 млрд ($48–54 млрд).

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года закончился переходный период, во время которого на территории страны действовали все европейские нормы. Как писал Ruposters, в марте Еврокомиссия обвинила Великобританию в невозврате 100 млн евро и подала в суд.

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По материалам: uposters.ru

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