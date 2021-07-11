Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд
В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы — 2020 по футболу (турнир был отложен на год из-за пандемии коронавируса). На лондонском стадионе "Уэмбли" встретятся сборные Англии и Италии. Для англичан матч будет историческим — в финал европейского первенства они попали впервые в своей истории. Этот чемпионат, который стал юбилейным и проходил по всей Европе, подарил болельщикам много ярких эмоций и впечатлений и преподнес немало сюрпризов и сенсаций. В преддверии ключевой игры чемпионата предлагаем вам немного расслабиться и посмотреть на остроумные мемы, шутки и просто забавные и яркие кадры с этого турнира.
Стоит отметить, что поводы шутить у болельщиков были разные: россияне с иронией и даже сарказмом отнеслись к провалу российской национальной команды на первенстве и отставке главного тренера сборной Станислава Черчесова, англичане шутили над историческим выходом своей сборной в финал и победой над сборной Германии, которая отправилась домой после поражения в 1/8 финала, а Криштиану Роналду, который всего лишь убрал со стола две бутылки кока-колы во время пресс-конференции, и Рахим Стерлинг, который заработал спорный пенальти, вовсе стали главными героями мемов.
It’s Euro 2048, played on Mars, and Chiellini is still doing bits pic.twitter.com/MpRrvMHJH8— Inside The Euros (@InsideEurosPod) June 11, 2021
"Это чемпионат Европы — 2048, который проходит на Марсе, и Кьеллини все еще в игре".
"Хвала Всевышнему! Футбол возвращается на свою историческую родину".
You wondering why Sterling dive was a penalty? This is Why! 😂👍#ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/AjIm9qx2VZ— ExCeL D KinG ⭐⭐ 👑🦁 (@excelwizzy33) July 7, 2021
"Вы удивляетесь, почему за нырок Стерлинга назначили пенальти? А вот почему!".
Star of the Match: Raheem Sterling#ENGDEN pic.twitter.com/toTwCDVC59— Tk (@ToniKrooz8) July 7, 2021
"Звезда матча — Рахим Стерлинг".
The marketing manager of Coca-Cola when Ronaldo moved the bottles: pic.twitter.com/KhdasmQJIc— Luke Duff (@luke_duff) June 15, 2021
"Менеджер по маркетингу компании Coca-Cola в тот момент, когда Криштиану Роналду отодвинул бутылки".
Who did this? 😂 pic.twitter.com/58illmbgjx— Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2021
"Кто это сделал?".
Cristiano be like pic.twitter.com/fMr903wDIK— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2021
Лицо Криштиану Роналду, когда он видит футболиста по фамилии Коук и игрока, чья фамилия переводится как "пить воду".
🇷🇺⚽️🇩🇰 Сборная России пропускает сразу два мяча, счёт 1:4, и, кажется, Россия лишается шансов на плей-офф уже окончательно.😟— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) June 21, 2021
- Наши играли?
- Да.
- Какой счет?
- 4:1.
- Ясно.
- Не спросишь, в чью пользу?
- Нет. pic.twitter.com/jmSBjIsXNc
#РоссияДания Этот мем похоже всегда будет актуален Фернандес, Головин и Миранчук весь первый тайм: pic.twitter.com/A46AQxK1A8— Шоколадка Твикс (@ChocolateGemI) June 21, 2021
Думаю смотрю— Динозаврик (@Dinozavrig) June 21, 2021
о футболе футбол #РоссияДания pic.twitter.com/uOyW5fggQm
#россиядания pic.twitter.com/rl4krhB9Zg— Serhio Lopez (@serhiolopez) June 21, 2021
😂😂😂#РоссияДания #EURO2020 #Евро2020 pic.twitter.com/kIZG6J2iXQ— Антон Хузин (@antoncska1) June 21, 2021
Ну а это просто самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты с чемпионата Европы — 2020 в фотографиях.
EURO 2020 vibes 😀#EURO2020 pic.twitter.com/gLrd9KJyU7— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021