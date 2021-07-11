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Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд

Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд

В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы — 2020 по футболу (турнир был отложен на год из-за пандемии коронавируса). На лондонском стадионе "Уэмбли" встретятся сборные Англии и Италии. Для англичан матч будет историческим — в финал европейского первенства они попали впервые в своей истории. Этот чемпионат, который стал юбилейным и проходил по всей Европе, подарил болельщикам много ярких эмоций и впечатлений и преподнес немало сюрпризов и сенсаций. В преддверии ключевой игры чемпионата предлагаем вам немного расслабиться и посмотреть на остроумные мемы, шутки и просто забавные и яркие кадры с этого турнира.

Стоит отметить, что поводы шутить у болельщиков были разные: россияне с иронией и даже сарказмом отнеслись к провалу российской национальной команды на первенстве и отставке главного тренера сборной Станислава Черчесова, англичане шутили над историческим выходом своей сборной в финал и победой над сборной Германии, которая отправилась домой после поражения в 1/8 финала, а Криштиану Роналду, который всего лишь убрал со стола две бутылки кока-колы во время пресс-конференции, и Рахим Стерлинг, который заработал спорный пенальти, вовсе стали главными героями мемов.

"Это чемпионат Европы — 2048, который проходит на Марсе, и Кьеллини все еще в игре".

"Англия Греции: "Вы выигрывали чемпионат Европы?". Греция Англии: "Конечно. А вы нет?".

"Хвала Всевышнему! Футбол возвращается на свою историческую родину".

"Вы удивляетесь, почему за нырок Стерлинга назначили пенальти? А вот почему!".

"Звезда матча — Рахим Стерлинг".

"Дорогая Германия! Пользуйтесь этим на здоровье. В данный момент мы заняты. С любовью, Англия".
"Они едут домой".

"Менеджер по маркетингу компании Coca-Cola в тот момент, когда Криштиану Роналду отодвинул бутылки".

"Кто это сделал?".

Лицо Криштиану Роналду, когда он видит футболиста по фамилии Коук и игрока, чья фамилия переводится как "пить воду".


Ну а это просто самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты с чемпионата Европы — 2020 в фотографиях.




Криштиану Роналду


Рахим Стерлинг и Кайл Уокер
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Ромелу Лукаку
Фил Фоден и Эндрю Робертсон
Дэвид Маршалл
Артем Дзюба




Станислав Черчесов


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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