Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд

Вадим Карасев

В воскресенье, 11 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы — 2020 по футболу (турнир был отложен на год из-за пандемии коронавируса). На лондонском стадионе "Уэмбли" встретятся сборные Англии и Италии. Для англичан матч будет историческим — в финал европейского первенства они попали впервые в своей истории. Этот чемпионат, который стал юбилейным и проходил по всей Европе, подарил болельщикам много ярких эмоций и впечатлений и преподнес немало сюрпризов и сенсаций. В преддверии ключевой игры чемпионата предлагаем вам немного расслабиться и посмотреть на остроумные мемы, шутки и просто забавные и яркие кадры с этого турнира.

Стоит отметить, что поводы шутить у болельщиков были разные: россияне с иронией и даже сарказмом отнеслись к провалу российской национальной команды на первенстве и отставке главного тренера сборной Станислава Черчесова, англичане шутили над историческим выходом своей сборной в финал и победой над сборной Германии, которая отправилась домой после поражения в 1/8 финала, а Криштиану Роналду, который всего лишь убрал со стола две бутылки кока-колы во время пресс-конференции, и Рахим Стерлинг, который заработал спорный пенальти, вовсе стали главными героями мемов.

It’s Euro 2048, played on Mars, and Chiellini is still doing bits pic.twitter.com/MpRrvMHJH8 — Inside The Euros (@InsideEurosPod) June 11, 2021

"Это чемпионат Европы — 2048, который проходит на Марсе, и Кьеллини все еще в игре".

"Англия Греции: "Вы выигрывали чемпионат Европы?". Греция Англии: "Конечно. А вы нет?".

"Хвала Всевышнему! Футбол возвращается на свою историческую родину".

You wondering why Sterling dive was a penalty? This is Why! 😂👍#ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/AjIm9qx2VZ — ExCeL D KinG ⭐⭐ 👑🦁 (@excelwizzy33) July 7, 2021

"Вы удивляетесь, почему за нырок Стерлинга назначили пенальти? А вот почему!".

"Звезда матча — Рахим Стерлинг".

The marketing manager of Coca-Cola when Ronaldo moved the bottles: pic.twitter.com/KhdasmQJIc — Luke Duff (@luke_duff) June 15, 2021

"Дорогая Германия! Пользуйтесь этим на здоровье. В данный момент мы заняты. С любовью, Англия"."Они едут домой".

"Менеджер по маркетингу компании Coca-Cola в тот момент, когда Криштиану Роналду отодвинул бутылки".

"Кто это сделал?".

Cristiano be like pic.twitter.com/fMr903wDIK — Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2021

Лицо Криштиану Роналду, когда он видит футболиста по фамилии Коук и игрока, чья фамилия переводится как "пить воду".





🇷🇺⚽️🇩🇰 Сборная России пропускает сразу два мяча, счёт 1:4, и, кажется, Россия лишается шансов на плей-офф уже окончательно.😟



- Наши играли?

- Да.

- Какой счет?

- 4:1.

- Ясно.

- Не спросишь, в чью пользу?

- Нет. pic.twitter.com/jmSBjIsXNc — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) June 21, 2021

#РоссияДания Этот мем похоже всегда будет актуален Фернандес, Головин и Миранчук весь первый тайм: pic.twitter.com/A46AQxK1A8 — Шоколадка Твикс (@ChocolateGemI) June 21, 2021

Ну а это просто самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты с чемпионата Европы — 2020 в фотографиях.













Криштиану Роналду





Рахим Стерлинг и Кайл УокерПринц Уильям и Кейт МиддлтонРомелу ЛукакуФил Фоден и Эндрю РобертсонДэвид МаршаллАртем Дзюба













Станислав Черчесов



