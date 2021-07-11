ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России»

Алексей Вольцев

15:10 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Центризбирком заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам «Единой России» для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Всего в думских выборах планируют принять участие 15 партий.

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией «Единая Россия», — говорится в постановлении.

Другим постановлением Центральная избирательная комиссия заверила список одномандатников от партии по 219 округам. Также ЦИК постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда.

Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы, необходимые для заверения списков кандидатов, 6 июля. В общефедеральную часть списка по предложению главы государства вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

ЦИК: на выборы в Госдуму выдвинули почти пять тысяч кандидатов

Федеральный список партии разделён на 57 региональных групп. Кроме того, партия выдвинула кандидатов по одномандатным округам.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, все партии должны до 12 июля (включительно) утвердить кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы для заверения списков. На эту процедуру у ЦИК есть семь дней.

Затем партии должны представить в Центризбирком документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Документы на регистрацию в ЦИК принимают с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Документ уже вступил в силу, и с этого момента избирательная кампания началась официально. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

#выборы в Госдуму

124