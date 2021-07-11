Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России»

ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России»

ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России»

15:10  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Центризбирком заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам «Единой России» для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Всего в думских выборах планируют принять участие 15 партий. 

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией «Единая Россия», — говорится в постановлении.

Другим постановлением Центральная избирательная комиссия заверила список одномандатников от партии по 219 округам. Также ЦИК постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда.

Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы, необходимые для заверения списков кандидатов, 6 июля. В общефедеральную часть списка по предложению главы государства вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

ЦИК: на выборы в Госдуму выдвинули почти пять тысяч кандидатов


Федеральный список партии разделён на 57 региональных групп. Кроме того, партия выдвинула кандидатов по одномандатным округам.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, все партии должны до 12 июля (включительно) утвердить кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы для заверения списков. На эту процедуру у ЦИК есть семь дней.

Затем партии должны представить в Центризбирком документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Документы на регистрацию в ЦИК принимают с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Документ уже вступил в силу, и с этого момента избирательная кампания началась официально. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.


#выборы в Госдуму


124
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Израиле начали расследование против Коломойского
В Израиле начали расследование против Коломойского
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы с Россией и КНР
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Разведку США обвинили в использовании фотошопа
Разведку США обвинили в использовании фотошопа
Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ
Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ
Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной
Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Битва платьев: Джоан Смоллс против Лили Олдридж
Битва платьев: Джоан Смоллс против Лили Олдридж
Пять настоящих цыганских секретов женского счастья
Пять настоящих цыганских секретов женского счастья
Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля

Топ на сегодня

Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев и другие на вечерних премьерах
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем,
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что это такое и как повторить
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что
Неделя высокой моды: street style
Неделя высокой моды: street style
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили фильм в Каннах
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили

Еще по теме

Центризбирком разрешил ЛДПР открыть избирательный счет
ЦИК рассмотрит вопрос заверения списков кандидатов от ЛДПР на выборах в ГД
ЦИК зарегистрировал список «Единой России» для участия в выборах в Госдуму
ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Родина»