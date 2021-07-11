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ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от справороссов

ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от справороссов

16:54  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Центризбирком заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам от партии «Справедливая Россия — За правду» для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Всего в думских выборах планируют принять участие 15 партий. 

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 302 человек, выдвинутый политической партией «Справедливая Россия — За правду», — говорится в постановлении.

Партия подала в Центризбирком документы, необходимые для заверения списков кандидатов, 5 июля. Общефедеральный список кандидатов на выборах депутатов Госдумы VIII созыва возглавили председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. 


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Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, все партии должны до 12 июля (включительно) утвердить кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы для заверения списков. На эту процедуру у ЦИК есть семь дней.

Затем партии должны представить в Центризбирком документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в окружные комиссии своего одномандатного округа. Документы на регистрацию в ЦИК принимают с 5 июля до 4 августа.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Документ уже вступил в силу, и с этого момента избирательная кампания началась официально. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. 


#выборы в Госдуму


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По материалам: pnp.ru

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